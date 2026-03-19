Március 25-én temetik Siklós Csabát

Március 25-én, szerdán vesznek végső búcsút Siklós Csabától, az Antall-kormány első közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterétől, aki életének 85. évében, hosszú betegség után hunyt el.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 17:22
Március 25-én, szerdán vesznek végső búcsút Siklós Csabától, az Antall-kormány első közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterétől – tudatta a család az MTI-vel csütörtökön. Mint a gyászjelentésben olvasható, 

Siklós Csaba temetése 14 óra 30-kor lesz az Óbudai temetőben, a református egyház szertartása szerint.

Az elhunytat a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) Zrt. a saját halottjának tekinti – írták.

Siklós Csaba életének 85. évében, hosszú betegség után, családja körében hunyt el.

Siklós Csaba József 1941. augusztus 29-én született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát közlekedésmérnökként, majd szakmai pályáját a közlekedési ágazatban és az infrastruktúrafejlesztés területén folytatta. A rendszerváltozás után, 1990 és 1993 között Antall József kormányában töltötte be a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri tisztséget, és országgyűlési képviselőként is dolgozott.

Miniszteri munkáját követően is aktív szerepet vállalt a magyar közlekedési szektor irányításában: 

a Magyar Államvasutak (MÁV) elnökeként, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (GYSEV) vezérigazgatójaként meghatározó szerepet töltött be a társaság működésének és fejlesztésének irányításában. Később a Malév Rt. igazgatóságának elnökeként dolgozott, hozzájárulva a magyar légi közlekedés irányításához is. Munkáját számos szakmai és állami elismeréssel jutalmazták – írta a családja.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekpeti

Peti még nem talált ki magától semmit

Bayer Zsolt avatarja

Csak az asszony lehallgatását.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
