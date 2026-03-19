Mészáros CsoportVárkonyi AndreaMiskolc

Gyermekotthonokat támogat a Mészáros-csoport

A gyermeki fejlődéshez elengedhetetlen eszközöket tudott vásárolni három gyermekotthon Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 16:04
A Pro Filii Alapítvány ötvenmillió forintos adománnyal járult hozzá az Eszmék és Értékek Alapítványon keresztül miskolci gyermekotthonok létrehozásához és működési feltételeinek megteremtéséhez – szerepel a Mészáros-csoporthoz köthető alapítvány közleményében. A támogatásból a Csicsergő Gyermekotthon, a Babaház Különleges Gyermekotthon és a Mesevár Különleges Gyermekotthon fejlesztése valósult meg.

Forrás: Facebook/Pro Filii Alapítvány

Az Eszmék és Értékek Alapítvány évek óta segíti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a gyermekvédelmi szakellátásban tevékenykedő intézmények munkáját. A Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány mostani támogatása is rajtuk keresztül jutott el a Miskolci Gyermekotthonok három tagintézménye részére, amelyek egy közös épület három szintjén működnek, és közel száz állami gondozott kiskorú ellátásáról gondoskodnak. 

Az adományból a Csicsergő Gyermekotthon, a Babaház Különleges Gyermekotthon és a Mesevár Különleges Gyermekotthon részére bútorokat, fejlesztő eszközöket és játékokat, valamint egy gyermekszállító kisbuszt szerezhettek be, de megvalósult egy közös tejkonyha kialakítása és annak teljes körű felszerelése is.

A Pro Filii Alapítvány számára különösen fontosak azok a kezdeményezések, amelyek a gyermekek biztonságát és jövőjét hosszú távon szolgálják. Nagy öröm számomra, hogy a három gyermekotthon fejlesztésével új fejezet kezdődik az itt élő gyerekek számára, hiszen mostantól egy szebb, biztonságosabb, támogató környezetben nőhetnek fel. Ebben azonban kulcsszerepe van azoknak az itt dolgozó elhivatott szakembereknek is, akik nap mint nap figyelemmel, türelemmel, szeretettel segítik őket, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezek az intézmények szeretetteljes otthonná váljanak 

– hangsúlyozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 3350 gyermek és fiatal felnőtt él gyermekvédelmi szakellátásban, akik közül sokan már egészen kiskoruktól intézményi környezetben nevelkednek.

– Az Eszmék és Értékek Alapítvány azzal a céllal alakult 1998-ban, hogy előmozdítója és pártolója legyen minden olyan szellemi és közösségi kezdeményezésnek, amely Miskolc gyarapodását szolgálja. Hisszük, hogy a megszületett gyermek nemzetünk legnagyobb kincse. Az új Miskolci Gyermekotthonok kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a magukra maradt gyermekek is megkaphassák az egészséges fejlődésükhöz, biztonságos nevelkedésükhöz szükséges segítséget. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Pro Filii Alapítvány támogatónk volt ebben a projektben és bízunk benne, hogy hosszú távú együttműködést sikerül kialakítanunk. Megtisztelő volt, hogy szervezetünk lebonyolítóként működhetett közre a fejlesztés során – nyilatkozta, dr. Kiss Ákos Leventéné Gonda Erika, az Eszmék és Értékek Alapítvány éppen leköszönő elnöke.

A Mészáros-csoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány 2021 óta támogatja a szociálisan marginalizált embereket, az önhibájukon kívül bajba jutott családokat, a súlyos egészségügyi problémákkal küzdőket. Ezzel összhangban támogatja azokat az intézményeket, civil és nonprofit szervezeteket, amelyek hozzájárulnak a gyermekek egészségügyi helyzetének javításához.

 

Borítókép: Várkonyi Andrea (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Barna esőtől áradó Tisza

Gajdics Ottó avatarja

A tízpontos kérdés, miért nem zavarja Magyar Pétert, hogy nácigyanús ember az egyik közvetlen munkatársa?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
