Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak

Az Európai Unió vezetői hiába próbálták meggyőzni, a magyar miniszterelnök nem hátrált meg, és továbbra is ellenzi a kilencvenmilliárd eurós ukrajnai hitelt. A csúcstalálkozón feszültté vált a hangulat, Brüsszel mégis a megállapodás végrehajtására készül. Orbán Viktor nem enged a zsarolásnak.

2026. 03. 19. 15:39
A Politico beszámolója szerint feszültség alakult ki a csütörtöki Európai Tanács ülésén Orbán Viktor miatt, aki blokkolta a kilencvenmilliárd eurós hitel felvételét. A források szerint négy diplomata is megerősítette: az uniós vezetők nem tudták rávenni a magyar kormányfőt arra, hogy feladja az ellenállását.

A zárt ajtók mögött zajló, mintegy kilencvenperces tárgyalás nem hozott áttörést. A névtelenséget kérő diplomaták szerint a felek nem jutottak egyértelmű megállapodásra, így a patthelyzet továbbra is fennáll.

 

A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, miután azonban Ukrajna szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, hazánk nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához. Az egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor lépését, és úgy fogalmazott: ez sérti az EU együttműködésének alapját. 

Mint mondta, korábban egyetlen vezető sem lépte át ezt a vörös vonalat.

Egy másik forrás arról beszélt, hogy a legtöbb vezető nem akart nyílt konfliktusba keveredni a magyar kormányfővel a közelgő választások miatt. Orbán Viktor a kritikákra reagálva hangsúlyozta: vétója jogszerű. Robert Fico pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlovákia súlyos árat fizet az olcsó orosz energia elvesztéséért.

Mindeközben a többi 25 uniós tagállam vezetője közös nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözölték a hitelcsomagot, és sürgették, hogy az első kifizetés már április elején megtörténjen Ukrajna számára.

A diplomaták szerint csekély az esély arra, hogy sikerül megkerülni a magyar vétót. A Politico beszámolója szerint az uniós vezetők abban is bíztak, hogy más tagállamok, köztük Friedrich Merz német kancellár nyomást gyakorolnak Orbán Viktorra, ám reményeik végül nem váltak valóra. Orbán Viktor nem enged a zsarolásnak. 

Deák Dániel a közösségi oldalán reagált. Azt írta:

Amíg Brüsszelnek fontosabb az ukrán háború finanszírozása, mint a tagállamok biztonsága, ellenállásra számíthat, nemcsak Orbán Viktor, de Robert Fico részéről is.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

