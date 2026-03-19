Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak

A Politico beszámolója szerint feszültség alakult ki a csütörtöki Európai Tanács ülésén Orbán Viktor miatt, aki blokkolta a kilencvenmilliárd eurós hitel felvételét. A források szerint négy diplomata is megerősítette: az uniós vezetők nem tudták rávenni a magyar kormányfőt arra, hogy feladja az ellenállását.

A zárt ajtók mögött zajló, mintegy kilencvenperces tárgyalás nem hozott áttörést. A névtelenséget kérő diplomaták szerint a felek nem jutottak egyértelmű megállapodásra, így a patthelyzet továbbra is fennáll.