Orbán Viktor nem engedett a zsarolásnak

Orbán Viktor álláspontját Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatta
A hitel jóváhagyása eredetileg január végéig volt betervezve, miután azonban Ukrajna szándékosan blokkolja a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, hazánk nem járult hozzá a hadikölcsön folyósításához. Az egyik diplomata szerint António Costa, az Európai Tanács elnöke elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor lépését, és úgy fogalmazott: ez sérti az EU együttműködésének alapját.
Mint mondta, korábban egyetlen vezető sem lépte át ezt a vörös vonalat.
Egy másik forrás arról beszélt, hogy a legtöbb vezető nem akart nyílt konfliktusba keveredni a magyar kormányfővel a közelgő választások miatt. Orbán Viktor a kritikákra reagálva hangsúlyozta: vétója jogszerű. Robert Fico pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlovákia súlyos árat fizet az olcsó orosz energia elvesztéséért.
Mindeközben a többi 25 uniós tagállam vezetője közös nyilatkozatot adott ki, amelyben üdvözölték a hitelcsomagot, és sürgették, hogy az első kifizetés már április elején megtörténjen Ukrajna számára.
