BulgáriaUkrajnabotrány

Titkos ukrán enklávé Várna mellett

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A helyi hatóságok asszisztáltak a luxus szellemváros felhúzásához. Az ukránok fegyverekkel őrizték illegális építkezésüket az évszázados erdőben, és nem engedték, hogy a bolgár hatóságok belépjenek az épületkomplexumba ellenőrzés céljából. A teljes bolgár politikai elit felelős a kialakult helyzetért.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 12:16
A bolgár tengerpart Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A történet középpontjában egy titokzatos ukrán hátterű hálózat, a KUB Korporáci”, egy szökésben lévő ukrán oligarcha, valamint a bolgár közigazgatás legfelsőbb szintjéig érő „szervezett vakság” áll.

Időgép a hivatalokban: hogyan lett a 2024-es betonból 2001 előtti épület?

A kérdésre – miszerint hogyan lehet 104 különálló luxusvillát és apartmanházat felhúzni egy több mint 10 hektáros Natura 2000-es természetvédelmi területen anélkül, hogy az államnak és a helyi hatóságoknak feltűnne – csakis a józan észnek ellentmondó válaszok születnek. 

A nyomozás eddigi adatai szerint a KUB Korporáció nem egyszerűen fittyet hányt a törvényekre, hanem egy rendkívül kifinomult adminisztratív csalássorozattal „legalizálta” a természetkárosítást, továbbá felmerül a pénzmosás gyanúja is. 

A csalás kulcsát az úgynevezett „törvényességi igazolások” jelentették. 2023-ban Várna Primorszki kerületének akkori, a korábbi kormánypárthoz (a középjobb GERB) hű főépítésze aláírt egy sor olyan dokumentumot, amely feketén-fehéren igazolta: ezek a luxusépületek már 2001 előtt is a helyszínen álltak. Ez a bolgár ingatlanjog egyik hírhedt kiskapuja: a régi, engedély nélküli építményeket „megtűrtnek” nyilvánítják, így azok nem bonthatók le, sőt bejegyezhetők a földhivatalnál és a kataszternél.

A valóságban azonban 2001-ben a területen még sűrű, érintetlen erdő állt. A láncfűrészek és a betonmixer-kocsik csak 2024-ben jelentek meg. Ivan Siskov regionális fejlesztési miniszter a vizsgálatok után döbbenten nyilatkozta a sajtónak: 

Ezek a papírok hamis tartalmú hivatalos dokumentumok. Egy nem létező múltat fabrikáltak a betonnak.

A fiktív igazolásokra alapozva a hálózat saját áramtranszformátorokat épített, bevezette a vizet, és megkezdte az ingatlanok értékesítését. A sors fintora, hogy a vásárlók jelentős része gyanútlan, Bulgáriában menedéket kereső ukrán állampolgár volt, akik érvényes közjegyzői okiratokkal, jóhiszeműen vásárolták meg a több százezer eurós luxuslakásokat a „Forest Club” névre keresztelt illegális szellemvárosban.

Az apartmanok vásárlásánál a vevőknek négyzetméterenként 700 eurót banki átutalással kellett előlegként fizetni, majd a fennmaradó 1800 eurót pedig készpénzben. 

Csendőrségi roham és a szökésben lévő oligarcha

A zöldszervezetek és a helyi lakosok kitartó feljelentései után a gát végül átszakadt. A bolgár belügyminisztérium koordinálásával a csendőrség és a terrorellenes egységek valóságos ostrom alá vették a komplexumot. A razzia során a KUB Korporáció CRM-rendszereit lefoglalták, három magas rangú ukrán tisztségviselőjét bilincsben vitték el, a várnai kataszteri hivatal vezetőjét azonnali hatállyal elbocsátották, és dokumentumhamisítás, valamint illegális erdőirtás vádjával négy különböző büntetőeljárás indult.

A hálózat feje, a befolyásos ukrán oligarcha, Oleg Nevzorov azonban még az akció előtt kiszimatolta a veszélyt. Nevzorov ellen azonnal nemzetközi körözést adtak ki.

A történet ekkor vált helyi korrupciós ügyből nemzetközi diplomáciai krízissé. A bolgár médiában és politikai körökben futótűzként terjedt el a hír, miszerint a szökésben lévő oligarcha nem hagyta el az országot, hanem Ukrajna szófiai nagykövetségén talált menedéket, és a diplomaták bújtatják a bolgár igazságszolgáltatás elől.

A nyomás akkora volt, hogy Olesja Ilascsuk ukrán nagykövet kénytelen volt a kamerák elé állni. Ilascsuk a bTV országos televíziónak adott interjújában élesen cáfolta a vádakat, és „fake news”-nak nevezte a sajtóértesüléseket. Leszögezte: Nevzorov nincs a követségen, Ukrajna tiszteletben tartja a Bécsi Egyezményt, és az ukrán állampolgárság senkinek sem biztosít mentelmi jogot a külföldön elkövetett köztörvényes bűncselekmények alól.

A titkosszolgálat érthetetlen játéka: 24 óra alatt visszavont kiutasítás

Hogy Nevzorov és a KUB Korporáció milyen mélyen fonta be a bolgár államigazgatást, azt egy korábbi, a nyomozás során napvilágra került skandalum világítja meg leginkább. 

Lapunk bolgár biztonságpolitikai forrásokból úgy értesült, hogy a bolgár elhárítás (DANSZ – Állami Nemzetbiztonsági Ügynökség) operatív tisztjei Nevzorovot korábban már nemzetbiztonsági kockázattá nyilvánították, és a migrációs hatóságokkal közösen hivatalos rendeletet adtak ki az országból való azonnali kiutasítására.

Ami ezután történt, az a legdurvább politikai krimiket idézi: alig huszonnégy órával a kiutasítási papír aláírása után a bolgár titkosszolgálat legfelsőbb vezetője személyesen, egy váratlan, rendkívüli rendelettel megsemmisítette a saját ügynöksége által előkészített határozatot.

Ez a példátlan, villámgyors visszavonás a bolgár politikai elemzők szerint egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az ukrán oligarcha mögött olyan nehézsúlyú bolgár politikai és háttérhatalmi figurák állnak – vélhetően a belügyi és igazságügyi vonalon –, akik képesek voltak a nemzetbiztonsági érdekeket is felülírni a tengerparti luxusbiznisz zavartalansága érdekében. Nevzorov nem csupán egy dörzsölt ingatlanbáró, hanem olyan információk és gazdasági hálózatok ura, akinek az országban tartása és politikai védelme kulcsfontosságú volt a helyi elit bizonyos köreinek.

Kocev polgármester szerepe: hős megmentő vagy későn ébredő cinkos?

A botrány politikai hullámai Várna jelenlegi reformpárti polgármesterét, Blagomir Kocevet is elérték, akinek szerepe finoman szólva is ellentmondásos az ügyben.

Kocev a nyilvánosság előtt az igazság bajnokaként tetszeleg. Védekezése szerint ő maga volt az, aki a rendőrséggel karöltve felszámolta a maffiatanyát, és hangoztatja, hogy a mutyi és a hamis papírok kiadása még az előző, GERB-es városvezetés idején történt. Kocev határozottan bejelentette: kiadta a hivatalos határozatot a 104 illegális épület teljes és visszavonhatatlan lebontására.

Emlékeztetnénk, hogy 2025-ben Kocev fél évig letartóztatásban volt zűrös ügyei miatt, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték. 

Európai segélyekből épül az oligarchaparadicsom?

Várna utcáin ma már nemcsak a természetkárosítás miatt forrnak az indulatok. A helyiek körében általános az a nézet, hogy a bolgár vendégszeretetet és a menekültek befogadását egyes ukrán körök gátlástalanul kihasználják. Ahogy egy helyi lakos fogalmazott: „Tárt karokkal fogadtuk őket, most pedig azt látjuk, hogy az ukrán bűnözés és az arrogáns viselkedés az úr a városunkban.” 

A helyiek semmit sem mernek szóvá tenni az ukránoknak, mert mindenre egyből azt a választ kapják, hogy „Európát védjük Putyintól”. 

A „Baba Alino” botrány azonban túlmutat a puszta társadalmi feszültségen. A bolgár ellenzéki politikusok és biztonságpolitikai szakértők szerint nyílt titok, hogy hatalmas, ellenőrizetlen pénzösszegek áramlanak át büntetlenül a határon, amelyeket azután ilyen és ehhez hasonló illegális luxusberuházásokba „öntenek”, szisztematikusan korrumpálva a bolgár politikai elitet és a közigazgatást.

A legsúlyosabb kérdést azonban a források eredete jelenti. A bolgár nemzetbiztonsági szolgálatoknak (DANSZ) sürgősen tisztázniuk kell, honnan származnak ezek a milliárdok. 

Fennáll ugyanis a gyanú, hogy miközben az Európai Unió tagállamai hatalmas összegekkel támogatják Ukrajnát, a segélyek egy része korrupciós csatornákon keresztül magánzsebekbe vándorol, majd luxusvillák formájában bukkan fel a Fekete-tenger partján.

„Nehogy kiderüljön, hogy európai adófizetők zsebéből származik az a pénz, amit az EU segélyként küld Ukrajnának, és amiből most az oligarchák építenek maguknak büntetlenül paradicsomot Bulgáriában” – visszhangozzák a várnaiak az országos politikai viták egyik legfájdalmasabb kérdését.

A várnai ellenzék, különösen a jobboldali-szuverenista Vazrazsdane (Újjászületés) párt azonban egészen másképp látja a helyzetet. Rámutattak, hogy bár a papírok valóban 2023-asok, a fizikai erdőirtás és a gigantikus építkezés oroszlánrésze már Kocev polgármesteri mandátuma alatt zajlott. Az ellenzéki képviselők dokumentumokkal bizonyították, hogy hónapokon át küldtek hivatalos jelzéseket a polgármesteri hivatalnak a „Baba Alino” területén zúgó láncfűrészekről, de a városháza egészen addig húzta az időt, amíg a botrány tarthatatlanná nem vált a médiában. Kritikusai szerint Kocev csak azért lépett ilyen látványosan, hogy mentse a saját politikai bőrét.

A bolgár tengerpart jövője a tét

A „Baba Alino” ügy tökéletes látlelete annak a vadkeleti kapitalizmusnak, amely a háború elől elmenekült ukrán tőke és a helyi korrupt bolgár tisztviselői kar nászából született. Miközben az ukrán KUB Korporáció a mai napig politikai boszorkányüldözésnek nevezi az eljárást, a bolgár államnak most bizonyítania kell: képes-e érvényesíteni a jogállamiságot, vagy végleg átengedi legszebb természeti kincseit a gátlástalan maffiahálózatoknak. A tét nem kevesebb, mint a 104 illegális luxusvilla ledózerolása – egy olyan látványos lépés, amelyre a rendszerváltás óta alig volt példa Bulgáriában.

Borítókép: A bolgár tengerpart (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu