Titkos ukrán enklávé Várna mellett

A történet középpontjában egy titokzatos ukrán hátterű hálózat, a KUB Korporáci”, egy szökésben lévő ukrán oligarcha, valamint a bolgár közigazgatás legfelsőbb szintjéig érő „szervezett vakság” áll.

Időgép a hivatalokban: hogyan lett a 2024-es betonból 2001 előtti épület?

A kérdésre – miszerint hogyan lehet 104 különálló luxusvillát és apartmanházat felhúzni egy több mint 10 hektáros Natura 2000-es természetvédelmi területen anélkül, hogy az államnak és a helyi hatóságoknak feltűnne – csakis a józan észnek ellentmondó válaszok születnek.

A nyomozás eddigi adatai szerint a KUB Korporáció nem egyszerűen fittyet hányt a törvényekre, hanem egy rendkívül kifinomult adminisztratív csalássorozattal „legalizálta” a természetkárosítást, továbbá felmerül a pénzmosás gyanúja is.

A csalás kulcsát az úgynevezett „törvényességi igazolások” jelentették. 2023-ban Várna Primorszki kerületének akkori, a korábbi kormánypárthoz (a középjobb GERB) hű főépítésze aláírt egy sor olyan dokumentumot, amely feketén-fehéren igazolta: ezek a luxusépületek már 2001 előtt is a helyszínen álltak. Ez a bolgár ingatlanjog egyik hírhedt kiskapuja: a régi, engedély nélküli építményeket „megtűrtnek” nyilvánítják, így azok nem bonthatók le, sőt bejegyezhetők a földhivatalnál és a kataszternél.

A valóságban azonban 2001-ben a területen még sűrű, érintetlen erdő állt. A láncfűrészek és a betonmixer-kocsik csak 2024-ben jelentek meg. Ivan Siskov regionális fejlesztési miniszter a vizsgálatok után döbbenten nyilatkozta a sajtónak:

Ezek a papírok hamis tartalmú hivatalos dokumentumok. Egy nem létező múltat fabrikáltak a betonnak.

A fiktív igazolásokra alapozva a hálózat saját áramtranszformátorokat épített, bevezette a vizet, és megkezdte az ingatlanok értékesítését. A sors fintora, hogy a vásárlók jelentős része gyanútlan, Bulgáriában menedéket kereső ukrán állampolgár volt, akik érvényes közjegyzői okiratokkal, jóhiszeműen vásárolták meg a több százezer eurós luxuslakásokat a „Forest Club” névre keresztelt illegális szellemvárosban.