November 27-én éjjel több erős detonációt hallottak Novokujbisevszkben, a Szamarai régióban. A helyiek beszámolói szerint körülbelül tíz erőteljes robbanás történt, és fényes villanásokat is látni lehetett az égen. A robbanások közvetlenül a helyi olajfinomító felett következtek be.
Ismét célpont lett az orosz olajfinomító + videó
November 27-én robbanások sora rázta meg az oroszországi Szamarai területen található Novokujbisevszket. A helyi olajfinomító már korábban is célponttá vált.
A Novokujbisevszki finomítót korábban már érte találat
Korábban, november 26-án az ukrán védelmi erők egységei csapást mértek a Csuvasföldön, Csebokszariban található VNIIR-Progress üzemre, amely navigációs berendezéseket, valamint cirkáló- és ballisztikus rakéták alkatrészeit gyártja.
Nemrég az SZBU és a Biztonsági és Védelmi Erők dróntámadást hajtottak végre több katonai és logisztikai létesítmény ellen a Krasznodari határterületen fekvő novorosszijszki kikötőben. A 24-es csatorna forrásai szerint találat érte az olajterminál infrastruktúráját — köztük olajtartálykocsikat és elosztókat —, valamint az orosz S–300/S–400 légvédelmi rendszerek állásait.
Robert Brovdy, az Ukrán Fegyveres Erők biztonsági osztályának parancsnoka műholdfelvételeket mutatott be a támadásban érintett taganrogi repülőtérről. A képeken megsemmisült repülőgépek és jelentős károk láthatók. A támadásban megsemmisült egy ritka, lézerfegyvereket hordozó A–60-as repülőgép, valamint feltehetően egy Il–76-os is.
