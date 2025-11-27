olajfinomítótámadásorosz-ukrán háború

Ismét célpont lett az orosz olajfinomító + videó

November 27-én robbanások sora rázta meg az oroszországi Szamarai területen található Novokujbisevszket. A helyi olajfinomító már korábban is célponttá vált.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 17:10
Ukrajnai háború Fotó: - Forrás: MTI/AP/Orosz védelmi minisztér
November 27-én éjjel több erős detonációt hallottak Novokujbisevszkben, a Szamarai régióban. A helyiek beszámolói szerint körülbelül tíz erőteljes robbanás történt, és fényes villanásokat is látni lehetett az égen. A robbanások közvetlenül a helyi olajfinomító felett következtek be.

Szamarai régióban támadták az olajfinomítót (Forrás: X-képernyőfotó)
A Novokujbisevszki finomítót korábban már érte találat

 – írja a 24tv.

Korábban, november 26-án az ukrán védelmi erők egységei csapást mértek a Csuvasföldön, Csebokszariban található VNIIR-Progress üzemre, amely navigációs berendezéseket, valamint cirkáló- és ballisztikus rakéták alkatrészeit gyártja.

Nemrég az SZBU és a Biztonsági és Védelmi Erők dróntámadást hajtottak végre több katonai és logisztikai létesítmény ellen a Krasznodari határterületen fekvő novorosszijszki kikötőben. A 24-es csatorna forrásai szerint találat érte az olajterminál infrastruktúráját — köztük olajtartálykocsikat és elosztókat —, valamint az orosz S–300/S–400 légvédelmi rendszerek állásait.

Robert Brovdy, az Ukrán Fegyveres Erők biztonsági osztályának parancsnoka műholdfelvételeket mutatott be a támadásban érintett taganrogi repülőtérről. A képeken megsemmisült repülőgépek és jelentős károk láthatók. A támadásban megsemmisült egy ritka, lézerfegyvereket hordozó A–60-as repülőgép, valamint feltehetően egy Il–76-os is.

Borítókép: ukrajnai háború (Fotó: AFP)

