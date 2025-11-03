Orosz olajfinomítóra mért csapást Ukrajna + videó

A helyiek robbanásokról számoltak be, és az interneten terjedő fotók és videók szerint egy drón csapódott az üzembe.

Ez legalább a harmadik ilyen támadás a finomító ellen szeptember óta.

A csapás tüzet okozott az ELOU AVT-6 olajfinomító egységek környékén – közölte az ukrán vezérkar.