Orosz olajfinomítóra mért csapást Ukrajna + videó

Ukrajna ősszel immár harmadszor csapott le a szaratovi olajfinomítóra, és több orosz katonai logisztikai célpontot is eltalált az éjszaka folyamán, november 3-án – közölte az ukrán vezérkar.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 16:37
Olajfinomító – illusztráció Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy november 3-ára virradóra erőik 64 ukrán drónt semmisítettek meg, közülük 29-et Szaratov megyében.

Ukrajna ősszel immár harmadszor csapott le az orosz szaratovi olajfinomítóra (Forrás: Telegram, képernyőfotó)
A helyiek robbanásokról számoltak be, és az interneten terjedő fotók és videók szerint egy drón csapódott az üzembe. 

Ez legalább a harmadik ilyen támadás a finomító ellen szeptember óta.

A csapás tüzet okozott az ELOU AVT-6 olajfinomító egységek környékén – közölte az ukrán vezérkar.

A gyárat védőháló borította, és lángok voltak láthatók a nyugati részen, feltehetően a tárolótartályok közelében – jelentette korábban az Astra Telegram-csatorna. Az ukrán erők logisztikai létesítményeket is támadtak az orosz megszállás alatt álló Luhanszk megyében, találat ért egy ellátó raktárat Rozkisne településen, valamint egy mobil üzemanyag- és kenőanyag-tárolót Dovzsanszkban.

Dróntámadások érték korábban is a szaratovi olajfinomítót: szeptember 20-án és október 16-án.

Az orosz olajipari termékek exportja szeptemberben 17,1 százalékkal esett vissza augusztushoz képest, 7,58 millió tonnára, mivel az ukrán dróntámadások folyamatosan akadályozzák a működést — jelentette a Reuters.

Borítókép: Olajfinomító – illusztráció (Fotó: AFP)

