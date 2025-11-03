Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy november 3-ára virradóra erőik 64 ukrán drónt semmisítettek meg, közülük 29-et Szaratov megyében.
Orosz olajfinomítóra mért csapást Ukrajna + videó
Ukrajna ősszel immár harmadszor csapott le a szaratovi olajfinomítóra, és több orosz katonai logisztikai célpontot is eltalált az éjszaka folyamán, november 3-án – közölte az ukrán vezérkar.
A helyiek robbanásokról számoltak be, és az interneten terjedő fotók és videók szerint egy drón csapódott az üzembe.
Ez legalább a harmadik ilyen támadás a finomító ellen szeptember óta.
A csapás tüzet okozott az ELOU AVT-6 olajfinomító egységek környékén – közölte az ukrán vezérkar.
A gyárat védőháló borította, és lángok voltak láthatók a nyugati részen, feltehetően a tárolótartályok közelében – jelentette korábban az Astra Telegram-csatorna. Az ukrán erők logisztikai létesítményeket is támadtak az orosz megszállás alatt álló Luhanszk megyében, találat ért egy ellátó raktárat Rozkisne településen, valamint egy mobil üzemanyag- és kenőanyag-tárolót Dovzsanszkban.
Dróntámadások érték korábban is a szaratovi olajfinomítót: szeptember 20-án és október 16-án.
Az orosz olajipari termékek exportja szeptemberben 17,1 százalékkal esett vissza augusztushoz képest, 7,58 millió tonnára, mivel az ukrán dróntámadások folyamatosan akadályozzák a működést — jelentette a Reuters.
Borítókép: Olajfinomító – illusztráció (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter: Magyarország nem cseréli le a biztos energiaellátást a bizonytalanra + videó
Hazánk nem enged külső a nyomásnak.
Irán megmondta: egy feltétellel működik együtt az Egyesült Államokkal
Megszólalt Ali Hamenei ajatollah.
Szijjártó Péter újabb, több tíz milliárdos beruházást jelentett be – ezúttal Szolnokon
Több tucat új munkahely jön majd létre a városban.
Orbán Balázs: A brüsszeli háborús terv kudarcot vallott
A kormány továbbra is küzd az alacsony energiaárakért.
