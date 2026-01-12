A nagy hideg mellett havazásra, ónos esőre is számítani kell hétfőn

Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap. Napközben aztán nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű. Késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.

(Forrás: HungaroMet Zrt.)

Több vármegyében is extrém hideg lesz hétfőn

Ma reggelre a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, illetve az Alföld délkeleti tájain és az Északi-középhegység nyugati részén csökkenhet -15 fok alá a hőmérséklet. Elsősorban délnyugaton -20 fok körüli hőmérséklet is valószínű. Estétől, késő estétől a kevésbé felhős, szélcsendes Dunától keletre eső területeken csökkenhet -15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet.

Elsősorban északkeleten ma délelőttig kisebb havazás előfordulhat (lepel - 2 cm). Késő délutántól, estétől előbb a Dunántúlon, később már a főváros tágabb térségében is kisebb havazás (ált. lepel - 1,2 cm) kezdődik, amelyet nyugaton ónos eső, fagyott eső válthat fel. Az ónos eső miatt sárga riasztást adott ki a HungaroMet Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyékre.