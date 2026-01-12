Durva veszélyek leselkedhetnek a kutyákra a téli séta során

Mielőtt hosszabb útra indulnánk, érdemes a négylábú barátunkat az időjárásnak megfelelően felöltöztetni – tanácsolja az Amerikai Állatkórházi Szövetség. Míg egyes kutyákat a természetes bundájuk is melegen tart, másoknak, például a kistestű fajtáknak, az időseknek és a rövid szőrűeknek, szükségük lehet egy extra rétegre, hogy ne fázzanak. Kedvencünkre érdemes egy kényelmes pulóvert vagy egy meleg, eső és vízhatlan kabátot ráadni, ezzel segíthetünk neki megtartani a testhőt. Válasszunk olyan anyagokat, például polárt vagy vízálló textíliát, amelyek kényelmesen és szárazon tartják a kisállatot. Győződjünk meg róla, hogy a ruhadarab megfelelően illeszkedik, és nem szorítja vagy dörzsöli a kutyát. Adjunk időt a kedvencünknek, hogy megszokja a téli ruházatát, és gyorsan vegyük le a ruhadarabot, ha stressz vagy szorongás jeleit mutatja.

Időzítsük be a biztonságos téli kutyasétáltatást

A téli napok rövidek, és rendkívül hidegek lehetnek, ha egy kicsit sem süt a nap. Sétáltassuk a kiskutyát a nap legmelegebb szakaszaiban, használjuk ki a kellemes napsugarakat és a jobb látási viszonyokat. Hacsak kora reggel vagy késő este tudunk sétálni menni, gondoskodjunk róla, hogy kedvencünk fényvisszaverő mellényt vagy nyakörvet is viseljen, hogy a sofőrök könnyen észrevehessenek a sötétben.

Vigyázzunk a mancsaira

A jég, a hó és az út fagyása ellen használt só problémát jelenthet a kutyák érzékeny mancsa számára. A téli séta után töröljük át a lábukat egy meleg, nedves ruhával a jég és a só eltávolításához. Nézzük meg a lábujjak közötti részt és a mancspárnákat is, nehogy rajta maradjon valami szennyeződés, ami irritációt okozhat. Ha tartósan sok a só az úton, érdemes megfontolni a lábujjak védelmét szolgáló cipőt. Egy másik hasznos tipp a biztonságos téli kutyasétáltatásokhoz – rendszeresen vágjuk le kedvencünk karmait, mert a hosszú karmok megnehezíthetik a csúszós felületeken való járást.

Igazodjunk a kutyák igényéhez

A gazdi ismeri a legjobban a kutyáját, és valószínűleg tudja, hogy menyi időt tölt jólesően kint a hidegben. A szívósabb kutyák is fázhatnak egy-egy zord, hideg, téli napon, ami egészségügyi problémákat, akár fagyási sérüléseket és kihűlést is okozhat. Ha reszket, emelgeti a mancsait, nyüszít vagy látványosan csökken az energikussága, be kell vinni meleg, száraz helyre.