Durva veszélyek leselkedhetnek a kutyákra a téli séta során

Az évek óta nem látott hómennyiség sok örömet okoz a gyerekeknek, a szánkózóknak, a téli sportok szerelmeseinek és a hófödte ösvények, a hideg, friss levegő a kutyás gazdikat is nagy sétákra csábíthatja. De a tél kihívásokat is tartogat, például a jeges járdákat és a fagypont alatti hőmérsékletet, amik megnehezíthetik a négylábú kedvenceink sétáltatását. Egy kis előkészülettel biztonságosan időzhetünk a szabadban a kutyánkkal télen is.

Takács Eszter
2026. 01. 12. 5:17
Illusztáció Fotó: Pexels
Mielőtt hosszabb útra indulnánk, érdemes a négylábú barátunkat az időjárásnak megfelelően felöltöztetni – tanácsolja az Amerikai Állatkórházi Szövetség. Míg egyes kutyákat a természetes bundájuk is melegen tart, másoknak, például a kistestű fajtáknak, az időseknek és a rövid szőrűeknek, szükségük lehet egy extra rétegre, hogy ne fázzanak. Kedvencünkre érdemes egy kényelmes pulóvert vagy egy meleg, eső és vízhatlan kabátot ráadni, ezzel segíthetünk neki megtartani a testhőt. Válasszunk olyan anyagokat, például polárt vagy vízálló textíliát, amelyek kényelmesen és szárazon tartják a kisállatot. Győződjünk meg róla, hogy a ruhadarab megfelelően illeszkedik, és nem szorítja vagy dörzsöli a kutyát. Adjunk időt a kedvencünknek, hogy megszokja a téli ruházatát, és gyorsan vegyük le a ruhadarabot, ha stressz vagy szorongás jeleit mutatja.

Időzítsük be a biztonságos téli kutyasétáltatást

A téli napok rövidek, és rendkívül hidegek lehetnek, ha egy kicsit sem süt a nap. Sétáltassuk a kiskutyát a nap legmelegebb szakaszaiban, használjuk ki a kellemes napsugarakat és a jobb látási viszonyokat. Hacsak kora reggel vagy késő este tudunk sétálni menni, gondoskodjunk róla, hogy kedvencünk fényvisszaverő mellényt vagy nyakörvet is viseljen, hogy a sofőrök könnyen észrevehessenek a sötétben.

Vigyázzunk a mancsaira

A jég, a hó és az út fagyása ellen használt só problémát jelenthet a kutyák érzékeny mancsa számára. A téli séta után töröljük át a lábukat egy meleg, nedves ruhával a jég és a só eltávolításához. Nézzük meg a lábujjak közötti részt és a mancspárnákat is, nehogy rajta maradjon valami szennyeződés, ami irritációt okozhat. Ha tartósan sok a só az úton, érdemes megfontolni a lábujjak védelmét szolgáló cipőt. Egy másik hasznos tipp a biztonságos téli kutyasétáltatásokhoz – rendszeresen vágjuk le kedvencünk karmait, mert a hosszú karmok megnehezíthetik a csúszós felületeken való járást.

Igazodjunk a kutyák igényéhez

A gazdi ismeri a legjobban a kutyáját, és valószínűleg tudja, hogy menyi időt tölt jólesően kint a hidegben. A szívósabb kutyák is fázhatnak egy-egy zord, hideg, téli napon, ami egészségügyi problémákat, akár fagyási sérüléseket és kihűlést is okozhat. Ha reszket, emelgeti a mancsait, nyüszít vagy látványosan csökken az energikussága, be kell vinni meleg, száraz helyre.

  • Téli séták során figyeljünk a lehetséges veszélyekre, például,  ha befagyott tónál kirándulunk, lehet, hogy a kiskutya rá akar futni, de a jég nem biztos, hogy elbírja a súlyát, beszakadhat alatta és ez végzetes lehet. Tartsuk távol a befagyott vízfelületektől, hogy ne menjen rá a jégre.
  • Az ónos, saras jég rendkívül csúszós lehet, és nemcsak mi, de négylábú barátunk is könnyen elcsúszhat rajta. Egy csúnya esés rándulásokhoz, húzódásokhoz vagy akár törésekhez is vezethet.
  • Az autókban használt fagyállónak édes íze van, és ez vonzza a kutyákat. De már kis mennyiség lenyelése is súlyos mérgezéshez vezethet. Az esetleg kiömlött fagyálló folyadékot a lehető leghamarabb fel kell takarítani vagy ki kell kerülni, nehogy katasztrófa legyen a vége.

 

