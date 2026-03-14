Kovács Zoltánt fenyegetik a Diósgyőr ultrái, Vignjevics megnevezte a bűnbakot

A péntek esti vereség nem egyszerű botlás volt, hanem olyan kudarc, amely után már aligha lehet takarózni. A Diósgyőr számára a Kazincbarcika elleni hazai meccs kulcsfontosságú kiesési rangadó volt, ehhez képest a miskolci együttes súlytalan, ideges és széteső futballt mutatott. A 4-0-s vereség különösen fájó annak fényében, hogy Nebojsa Vignjevics alig másfél hete vette át a csapatot a menesztett Vladimir Radenkovicstól, és az MTK elleni találkozó után mutatott játék reményt keltett mindenkiben Diósgyőrön.

A Diósgyőr–Kazincbarcika mérkőzést végképp eldöntő jelenet: Colley kiállítása. Nebojsa Vignjevics magára vállalja a felelősséget, lázonganak az ultrák Fotó: DVTK

Ez a remény most egyetlen este alatt szertefoszlott. A DVTK nemcsak pontokat veszített, hanem az önbecsülését is, ráadásul továbbra is a kiesőzónában ragadt. Ilyen helyzetben minden megszólalásnak súlya van, márpedig a lefújás után kemény mondatokból nem volt hiány.

Az ultrák teljes üzenete

A mérkőzés után a Diósgyőr ultrái kemény hangú bejegyzésben reagáltak. A posztban fenyegető hangvételű mondatot címeztek Kovács Zoltánnak, akiben már cseppet sem bíznak.

Takarodjatok Diósgyőrből! Kovács, »kifújjuk az orrodat« mi is úgy, mint a csapatodnak a Kazincbarcika! Lesz benne részed, ne aggódj! A pályán: nulla tartás, a lelátón pedig a vezetés kozmetikázza a számokat. Ingyenjegyekkel teleszórni a városi iskolákat, dolgozói családtagokat kivezényelni a lelátóra. Szánalomgyár. Szégyent hoztok csak a klubra. Hosszú szenvedés után, Diósgyőrben 2026. március 13-án, pénteken meghalt a foci…

Vignjevics: Nagyjából semmi sem volt jó

Nebojsa Vignjevics már közvetlenül a lefújás után sem próbált magyarázkodni. A Diósgyőr vezetőedzője úgy fogalmazott:

„Nagyon idegesen játszottunk ma, rengeteg hibát vétettünk, úgy érzem, hogy minden ellenünk dolgozott.” Hozzátette, hogy „a korán bekapott gól, a piros lap… Egyszerűen hihetetlen, hogy minden így történt. Legfőképpen saját magunkat okolhatjuk ma, mindent megtettünk azért, hogy így alakuljon ez a mérkőzés.”

A sajtótájékoztatón még ennél is keményebben fogalmazott.

Nagyjából semmi sem volt jó, amit csináltunk. Mindig az ellenkezőit tettük annak, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk

– mondta Vignjevics, aki azt is hangsúlyozta, hogy az előző, MTK elleni mérkőzés sokkal biztatóbb volt. „Hittem a csapatban, hittem abban, amit az MTK ellen láttam. Tudom jól, hogy ez egy kötelező győzelem lett volna számunkra” – fogalmazott.