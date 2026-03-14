Kovács Zoltánt fenyegetik a Diósgyőr ultrái, Vignjevics megnevezte a bűnbakot

Tovább mélyült a DVTK válsága. A Diósgyőr hazai pályán súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett a Kazincbarcikától az NB I 26. fordulójának nyitómérkőzésén, és maradt a kiesést jelentő 11. helyen. A lefújás után elszabadultak az indulatok, az ultrák nyílt üzenetben estek neki a klubvezetésnek, míg Nebojsa Vignjevics vezetőedző a mentális és fizikai problémákról beszélt, a felelősséget pedig teljes egészében magára vállalta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 8:22
Nebojsa Vignjevics elméletileg tudja, mi az irány Forrás: DVTK
A péntek esti vereség nem egyszerű botlás volt, hanem olyan kudarc, amely után már aligha lehet takarózni. A Diósgyőr számára a Kazincbarcika elleni hazai meccs kulcsfontosságú kiesési rangadó volt, ehhez képest a miskolci együttes súlytalan, ideges és széteső futballt mutatott. A 4-0-s vereség különösen fájó annak fényében, hogy Nebojsa Vignjevics alig másfél hete vette át a csapatot a menesztett Vladimir Radenkovicstól, és az MTK elleni találkozó után mutatott játék reményt keltett mindenkiben Diósgyőrön.

A Diósgyőr-Kazincbarcika mérkőzést végképp eldöntő jelenet: Colley kiállítása. Nebojsa Vignjevics magára vállalja a felelősséget, lázonganak az ultrák
A Diósgyőr–Kazincbarcika mérkőzést végképp eldöntő jelenet: Colley kiállítása. Nebojsa Vignjevics magára vállalja a felelősséget, lázonganak az ultrák Fotó: DVTK

Ez a remény most egyetlen este alatt szertefoszlott. A DVTK nemcsak pontokat veszített, hanem az önbecsülését is, ráadásul továbbra is a kiesőzónában ragadt. Ilyen helyzetben minden megszólalásnak súlya van, márpedig a lefújás után kemény mondatokból nem volt hiány.

Az ultrák teljes üzenete

A mérkőzés után a Diósgyőr ultrái kemény hangú bejegyzésben reagáltak. A posztban fenyegető hangvételű mondatot címeztek Kovács Zoltánnak, akiben már cseppet sem bíznak.

Takarodjatok Diósgyőrből! Kovács, »kifújjuk az orrodat« mi is úgy, mint a csapatodnak a Kazincbarcika! Lesz benne részed, ne aggódj! A pályán: nulla tartás, a lelátón pedig a vezetés kozmetikázza a számokat. Ingyenjegyekkel teleszórni a városi iskolákat, dolgozói családtagokat kivezényelni a lelátóra. Szánalomgyár. Szégyent hoztok csak a klubra. Hosszú szenvedés után, Diósgyőrben 2026. március 13-án, pénteken meghalt a foci…

 

Vignjevics: Nagyjából semmi sem volt jó

Nebojsa Vignjevics már közvetlenül a lefújás után sem próbált magyarázkodni. A Diósgyőr vezetőedzője úgy fogalmazott:

„Nagyon idegesen játszottunk ma, rengeteg hibát vétettünk, úgy érzem, hogy minden ellenünk dolgozott.” Hozzátette, hogy „a korán bekapott gól, a piros lap… Egyszerűen hihetetlen, hogy minden így történt. Legfőképpen saját magunkat okolhatjuk ma, mindent megtettünk azért, hogy így alakuljon ez a mérkőzés.”

A sajtótájékoztatón még ennél is keményebben fogalmazott.

Nagyjából semmi sem volt jó, amit csináltunk. Mindig az ellenkezőit tettük annak, amit a mérkőzés előtt megbeszéltünk

– mondta Vignjevics, aki azt is hangsúlyozta, hogy az előző, MTK elleni mérkőzés sokkal biztatóbb volt. „Hittem a csapatban, hittem abban, amit az MTK ellen láttam. Tudom jól, hogy ez egy kötelező győzelem lett volna számunkra” – fogalmazott.

A szerb szakember külön kitért arra is, hogy miközben a Kazincbarcika a kiesés szélére sodródott, ezen az estén mégis többet mutatott karakterből. „Megmutatták, hogy mennyire tisztelik önmagukat és mennyire tisztelik a klubjukat. Mi pedig semmit nem mutattunk” – mondta.

Az edző megvédte Colley-t

A legfontosabb kérdés természetesen az volt, hogy ki a felelős a történtekért, és van-e bűnbak a megalázó vereség után. Vignjevics erre teljesen egyértelmű választ adott:

Én vagyok a felelős, hiszen én vagyok a vezetőedző.

Ez különösen azért volt hangsúlyos kijelentés, mert a mérkőzés egyik tragikus hőse Lamin Colley lett. A miskolciak csatáráról büntetőt ítéltek az első félidő hosszabbításában, majd az 56. percben megkapta második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott. Könnyű lett volna ráterhelni a kudarc jelentős részét, Vignjevics azonban ezt nem tette meg. Sőt, inkább megvédte játékosát, amikor így fogalmazott: „én tettem be a csapatba, az én felelősségem”.

Vagyis a Diósgyőr edzője nem Colley-ban találta meg a bűnbakot, hanem magára vállalta a felelősséget. Ez ugyan nem teszi kisebbé a vereséget, de világossá teszi, hogy a szakmai stáb szerint nem egyetlen futballistán ment el a mérkőzés, hanem a csapat egészének teljesítménye mondott csődöt.

Mi a gond a Diósgyőr játékával?

Vignjevics számba vette a gondokat.

  • Szerinte most nem is elsősorban az erőnlét, hanem mentális kérdés a Diósgyőr legnagyobb baja.
  • Azt mondta, a csapat állapotát látva az a legnagyobb probléma, hogy nincs idő a nyugodt építkezésre, mert az eredménykényszer azonnali.
  • Kiemelte, hogy játékosai fejben nem tudták kezelni a nyomást, fizikálisan pedig jelenleg csak 45 percet bírnak.

A vezetőedző saját futballfilozófiáját is világosan megfogalmazta.

Először a küzdelem, utána a futás, és csak a harmadik a labdarúgás

– mondta, majd hozzátette: „Ma pedig úgy éreztem, mintha a srácok inkább focizni szerettek volna, és elfeledkeztek arról, hogy az egésznek az alapja az a küzdelem és a futás.” Ennél is világosabban aligha lehetett volna üzenni az öltözőnek. „Én azt szeretném a játékosoktól látni, hogy küzdjenek, küzdjenek meg minden egyes labdáért” – jelentette ki.

Újabb kiesési rangadó következik

A Diósgyőr helyzete ezzel együtt tovább romlott, hiszen a csapat maradt a kiesést jelentő 11. helyen, a következő fordulóban pedig újabb sorsfordító összecsapás vár rá. A miskolciak a Nyíregyháza vendégei lesznek, vagyis újabb kiesési rangadó következik. A mostani vereség után ez a mérkőzés már nemcsak javítási lehetőség, hanem a Diósgyőr idényének egyik legfontosabb meccse is lehet.

Nebojsa Vignjevics sajtótájékoztatója:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

