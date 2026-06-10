Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a Való Világ egykori sztárja ellen

A Fővárosi Törvényszék szóvivője, Szabó József arról tájékoztatta a portált, hogy büntetővégzést hoztak polgári nevén Dicati Riccardo ellen, azonban ezt nem lehetett kézbesíteni, mert a férfi ismeretlen helyre távozott.

Ennek pedig ilyenkor az az eljárásmenete, hogy elfogatóparancsot kell kibocsátani

– közölte Szabó József.

Kiderült az is, hogy a VV 11. szériájának döntősét kábítószer birtoklásának vétsége és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt 875 ezer forint pénzbüntetése ítélték és négy hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől. Ha sikerül elkapni, kézbesítik neki a határozatot, majd szabadon engedik.