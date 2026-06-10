Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a Való Világ egykori sztárja ellen

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A döntőbe is bejutott, majdnem megnyerte a versenyt.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 06. 10. 14:17
Fotó: Facebook
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A portál azt írja, a férfi körözését június 4-én a Pesti Központi Kerületi Bíróság rendelte el bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt. Úgy tudják, 2024 januárjában kannabiszt találtak nála, az ellenőrzésen bevallotta, hogy fogyasztott belőle, mielőtt autóba ült.

A Fővárosi Törvényszék szóvivője, Szabó József arról tájékoztatta a portált, hogy büntetővégzést hoztak polgári nevén Dicati Riccardo ellen, azonban ezt nem lehetett kézbesíteni, mert a férfi ismeretlen helyre távozott. 

Ennek pedig ilyenkor az az eljárásmenete, hogy elfogatóparancsot kell kibocsátani

– közölte Szabó József. 

Kiderült az is, hogy a VV 11. szériájának döntősét kábítószer birtoklásának vétsége és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt 875 ezer forint pénzbüntetése ítélték és négy hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől. Ha sikerül elkapni, kézbesítik neki a határozatot, majd szabadon engedik.

 

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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