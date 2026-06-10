Borítókép: Fenyő Miklós (Fotó: Bach Máté)
Fenyő Miklós-szobrot állítanak fel Budapesten, már azt is tudni lehet, hogyan fog kinézni
Egész alakos szobrot állít Fenyő Miklósnak a XIII. kerületi önkormányzat. Terveik szerint a Szent István park 26. szám előtt állna a rock ’n roll legendának emlékhelye.
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