A Fenyő Miklós-emlékkoncert szervezői nyilatkozatban reagáltak az elhunyt sztár gyermekeinek vádjaira

„Sajnálattal és értetlenül állunk Fenyő Diána és Fenyő Dávid nyilatkozata előtt a december 14-ei Micsoda Buli koncert kapcsán. Ugyanis tiszteletben tartva kérésüket, átérezve kimondhatatlan fájdalmukat nemcsak telefonon kommunikált a szervező cég képviselője Dióval (ahol egyszer sem hangzott el részükről semmilyen negatív érzés kinyilvánítása a rendezvény kapcsán), de üzenetben is tájékoztattuk, amiben többek között sok szeretettel meghívtuk Őket a decemberi koncerte.

Elmondtuk, hogy ez nem emlékkoncert, hanem tisztelgés egy ikon és a rock ’n’ roll előtt, amit kétségtelenül édesapjuk által ismerhettünk és szerethettünk meg.

Dió és Dáci többször hangot adott annak, mennyire sajnálják, hogy édesapjuk pályafutásából mindenhol csak a sikeres Hungária-éveket jelenítik meg. Mi észrevételüket figyelembe véve válogatjuk össze a dalokat 1970-től – az első lemez megjelenéstől – minden hanghordozóról elhangozzék egy–egy dal. Úgy érezzük, a testvérek is ezt szeretnék.

Nem tudunk elmenni nyilatkozatuk mellett, ami arra enged következtetni – előre vetítve – hogy a rendezvényünk nem üti meg a kellő színvonalat. A Zsoldos Dedy által vezetett Budapest Rock ’n’ Roll Band zenekar évtizedekig játszott Fenyő Miklós mögött, és az énekesek többsége többször volt meghívott sztárvendég Fenyő Miklós koncertjén a kölcsönös tisztelet és szeretet jegyében. Ez eleve garantálja, hogy Judy, Pintácsi Viki, Király Linda és Király Viktor, vagy éppen Csonka András, Sipos Péter, Veréb Tamás, Takáts Tamás és Árpa Attila kellő tisztelettel és profizmussal áll a színpadra.

Produkciónk minden tekintetben a hatályos jogszabályok és a szerzői jogi előírások betartásával kerül megrendezésre! Hiszünk abban, hogy Fenyő Miklós emléke mindenkit összeköt, és közös célunk, hogy a decemberi koncert a zene és a Rock ’n’ Roll ünnepe lesz az Arénában. Egy művész addig él, ameddig játsszák a dalait.

Fenti nyilatkozat csak teljes terjedelmében közölhető!

Solstice Produkció”