Lecsaptak a franciák kedvenc énekesére, Párizsban szexuális zaklatások gyanújával vették őrizetbe a 67 éves sztárt
Hétfőn őrizetbe vették Patrick Bruel francia énekest és színészt egy szexuális zaklatásokkal kapcsolatos nyomozás keretében, amely jelenleg 13 feltételezett áldozatot érint.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!