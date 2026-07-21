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alkoholNémetországvasút

Vége a sörözésnek: alkoholtilalmat vezetnek be a pályaudvarokon ebben az országban

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Radikális lépésre szánta el magát a Deutsche Bahn (DB): 2026. október 15-ig bezárólag Németország mind az 5400 vasútállomásán teljes alkoholtilalmat vezetnek be. A döntés értelmében a vágányok mellett, a peronokon és a pályaudvari csarnokokban szigorúan tilos lesz mindenfajta szeszes ital – legyen az sör, bor vagy égetett szesz – fogyasztása.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 21. 17:00
Nem fogadták felhőtlen lelkesedéssel az alkoholtilalmat az emberek Németországban
Nem fogadták felhőtlen lelkesedéssel az alkoholtilalmat az emberek Németországban Fotó: BERND THISSEN Forrás: DPA
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Vegyes reakciók: futballszurkolók vs. jogvédők

A társadalmi visszhang korántsem egységes. A döntést üdvözlik a vasúti szakszervezetek és az ingázók, akik nap mint nap ki vannak téve az agresszív kéregetőknek vagy hangoskodóknak.

Ugyanakkor komoly kritika érkezik a futballszurkolói csoportok felől. Németországban a meccsekre utazó szurkolók kultúrájának szerves része a közös sörözés a vonaton és a pályaudvarokon. Sokak szerint ez a kollektív büntetés elrontja a békés drukkerek szórakozását.

Szociális munkások és civil szervezetek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a tiltás nem oldja meg a problémát, csupán kiszorítja a hajléktalanokat és az alkoholistákat a pályaudvarokról a környező lakóövezetekbe és közterekre, ezzel újabb feszültséget szülve a városokban. 

Komoly társadalmi vitát szült a német kormány és a német vasúttársaság tervezett alkoholtilalma (Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA)
Komoly társadalmi vitát szült a német kormány és a német vasúttársaság tervezett alkoholtilalma (Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN / DPA)

Európa-szerte érvényben van az alkoholtilalom

Nem Németország az első, amely meglépi ezt a szigorítást. Európa-szerte eltérő, de egyre szigorúbb mintákat látunk. Bécs több nagy állomásán és a peronokon tilos az alkohol. A távolsági járatokon engedélyezett, de a helyi járatokon korlátozhatják. Lengyelországban alkohol kizárólag az étkezőkocsiban fogyasztható. Finnországban pedig teljes körű tiltás van érvényben a tömegközlekedési csomópontokon. Franciaországban eközben alapesetben toleránsabbak, de rendkívüli helyzetekben (pl. hőhullámok, tömegrendezvények) azonnali területi alkoholtilalmat rendelnek el. 

Mint ismert, Magyarországon jelenleg nincs országos, egységes alkoholtilalom a vasútállomásokon vagy a vonatokon, de a helyzet jogilag és a gyakorlatban is meglehetősen összetett. A szabályozás alapvetően két pilléren – az önkormányzati rendeleteken és a vasúttársaság saját üzletszabályzatán – nyugszik. 

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