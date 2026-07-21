Reagált az Operettszínház a társulat nyílt levelére

„Apáti Bence balettigazgató válasza a társulat egyes tagjai által

aláírt nyílt levélre:

Elhatárolódás.

Érdekes kifejezés. Kicsit a kilencvenes éveket idézi, akkoriban

követelte a balos sajtó és minden balos politikus, hogy ettől meg attól határolódjon el ez meg az. Nem szeretem.

A szót.

A szagát.

A bűzét.

Nézzük ezt a mostani esetet!

Tetszik, hogy sajtóhírek szerint OJD az Operettszínháztól

függetlenül, egy másik intézményen keresztül, amiről speciel

nekem fogalmam sem volt, hogyan keresett pénzt?

Dehogy tetszik.

Nincs ember, akinek ez szimpatikus lenne.

OJD is felajánlotta, hogy visszafizeti a műveiért kapott díjat.

Nagyon helyesen.

De szakmailag elhatárolódni?

Meg cancel culture?

Töröljük el vele együtt a munkásságát is?

Ugyan kérem. Miért tennénk?

Kiváló alkotó.

Az Orfeum mágusa például szerintem egészen zseniális.

Persze a művészet mindig szubjektív. Van, akinek tetszik egy

alkotás, van akinek nem.

Van, aki szerint az egyik mű páratlan, van, aki szerint ugyanaz

gyengécske.

Általában pedig úgyis az idő dönti el a kérdést, tudvalevő,

hogy számos alkotó halt meg koldusszegényen, éhezve, és

csak 50 vagy 100 év múlva „futott be”, fedezték fel, lett

divatos; sikeres.

Orbán János Dénes a saját megítélésem szerint zseniális.

Egy művészünk szerint viszont nem az.

Akkor most kinek van igaza?

De a dolog, ha jól értem, nem is erről szól, hanem arról, hogy

OJD külső pályázati forrásokból származó tiszteletdíja magas.

Erről főigazgató úr már két alkalommal elmagyarázta, hogy

mi a helyzet, én mindenkit arra kérek, hogy olvassa el

figyelmesen. Azokat is, akik szintén magasabb összegeket

kaptak a szokásos spielpénzüknél, hiszen lett külső forrás.

Engem Atilla meggyőzött, de természetesen mindenkinek

szíve joga, hogy kifogásoljon bizonyos alkotói díjakat,

jogdíjkifizetéseket.

Bár ez utóbbi előtt tényleg értetlenül állok, részint azért, mert

volt itt olyan vezetés, ahol az igazgatóság néhány tagja

valahogy mindig felkerült alkotóként a plakátra, és OJD

pénzeinek sokszorosát vihette haza a fizetése mellé, ehhez

képest én nem lettem házikoreográfus, főigazgató úr pedig

nem lett a színház első számú rendezője, részint a jogdíj az

bizony olyan, hogy az alkotó nem fix pénzt kap, hanem a

jegybevétel egy bizonyos százalékát, 2 és 8 között, mondjuk.

Mindenki.

Régen is, most is.

Ez nem valami új gonosz, NER-es találmány.

Tehát valahol érteni vélem, hogy egyesek szerint OJD ne

kapjon jogdíjat, mások pedig mi az, hogy, nagyon is, de azért

a világ egyelőre nem így működik.

Ezzel együtt újfent kijelentem, hogy természetesen csöppet

sem tetszenek a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit

Kft és OJD között létrejött szerződések. Még akkor is, ha

semmi közöm a fent nevezett intézményhez, a szerződésekről

az összegekről én is csak mostanában, a sajtóból értesültem, és

akkor is, ha pontosan tudom, hogy az aláírók egy jelentős

részét ez egy cseppet sem érdekli.”