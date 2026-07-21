Reagált az Operettszínház a társulat nyílt levelére

„Apáti Bence balettigazgató válasza a társulat egyes tagjai által
aláírt nyílt levélre:
Elhatárolódás.
Érdekes kifejezés. Kicsit a kilencvenes éveket idézi, akkoriban
követelte a balos sajtó és minden balos politikus, hogy ettől meg attól határolódjon el ez meg az. Nem szeretem.
A szót.
A szagát.
A bűzét.
Nézzük ezt a mostani esetet!
Tetszik, hogy sajtóhírek szerint OJD az Operettszínháztól
függetlenül, egy másik intézményen keresztül, amiről speciel
nekem fogalmam sem volt, hogyan keresett pénzt?
Dehogy tetszik.
Nincs ember, akinek ez szimpatikus lenne.
OJD is felajánlotta, hogy visszafizeti a műveiért kapott díjat.
Nagyon helyesen.
De szakmailag elhatárolódni?
Meg cancel culture?
Töröljük el vele együtt a munkásságát is?
Ugyan kérem. Miért tennénk?
Kiváló alkotó.
Az Orfeum mágusa például szerintem egészen zseniális.
Persze a művészet mindig szubjektív. Van, akinek tetszik egy
alkotás, van akinek nem.
Van, aki szerint az egyik mű páratlan, van, aki szerint ugyanaz
gyengécske.
Általában pedig úgyis az idő dönti el a kérdést, tudvalevő,
hogy számos alkotó halt meg koldusszegényen, éhezve, és
csak 50 vagy 100 év múlva „futott be”, fedezték fel, lett
divatos; sikeres.
Orbán János Dénes a saját megítélésem szerint zseniális.
Egy művészünk szerint viszont nem az.
Akkor most kinek van igaza?
De a dolog, ha jól értem, nem is erről szól, hanem arról, hogy
OJD külső pályázati forrásokból származó tiszteletdíja magas.
Erről főigazgató úr már két alkalommal elmagyarázta, hogy
mi a helyzet, én mindenkit arra kérek, hogy olvassa el
figyelmesen. Azokat is, akik szintén magasabb összegeket
kaptak a szokásos spielpénzüknél, hiszen lett külső forrás.
Engem Atilla meggyőzött, de természetesen mindenkinek
szíve joga, hogy kifogásoljon bizonyos alkotói díjakat,
jogdíjkifizetéseket.
Bár ez utóbbi előtt tényleg értetlenül állok, részint azért, mert
volt itt olyan vezetés, ahol az igazgatóság néhány tagja
valahogy mindig felkerült alkotóként a plakátra, és OJD
pénzeinek sokszorosát vihette haza a fizetése mellé, ehhez
képest én nem lettem házikoreográfus, főigazgató úr pedig
nem lett a színház első számú rendezője, részint a jogdíj az
bizony olyan, hogy az alkotó nem fix pénzt kap, hanem a
jegybevétel egy bizonyos százalékát, 2 és 8 között, mondjuk.
Mindenki.
Régen is, most is.
Ez nem valami új gonosz, NER-es találmány.
Tehát valahol érteni vélem, hogy egyesek szerint OJD ne
kapjon jogdíjat, mások pedig mi az, hogy, nagyon is, de azért
a világ egyelőre nem így működik.
Ezzel együtt újfent kijelentem, hogy természetesen csöppet
sem tetszenek a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit
Kft és OJD között létrejött szerződések. Még akkor is, ha
semmi közöm a fent nevezett intézményhez, a szerződésekről
az összegekről én is csak mostanában, a sajtóból értesültem, és
akkor is, ha pontosan tudom, hogy az aláírók egy jelentős
részét ez egy cseppet sem érdekli.”
Reagált az Operettszínház a társulat nyílt levelére
Sajtóközleményt adott ki a Budapesti Operettszínház, melyben Kiss-B. Atilla főigazgató társulathoz címzett válaszlevelét olvashatják. Apáti Bence balettigazgató válaszát is közöljük a társulat tagjai által aláírt nyílt levélre. Végül Homonnay Zsolt, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője is címzett levelet a társulathoz. Mindhárom szöveget változtatás nélkül közöljük.
„Apáti Bence balettigazgató válasza a társulat egyes tagjai által
„Drága Kollégák, kedves Barátaim!
Az elmúlt évtizedekben számtalan boldog pillanatot, nagyszerű
előadásokat, de sok vihart, évekig tartó kibeszéletlen
nehézségeket, néha kudarcokat éltünk át itt, a Budapesti
Operettszínházban, együtt. Ezeknek egyes részleteibe bepillantást
engedett a sajtó, a közösségi média a nézők számára is, egyes
részleteit csak mi ismerjük, ismerhetjük.
Nehéz tehát egy "Család" elmúlt 30 évének minden részletéről,
folyamatáról röviden szólni, de nyilatkozataitokra, kérdéseitekre
nem tudok másképp tekinteni, mint Barátaim, Kollégáim,
Játszótársaim olyan fontos szavaira, amelyekre feltétlenül,
mindenképp, és azonnal reagálnom kell.
Így is teszek:
1. Határozottan és egyértelműen elhatárolódom Orbán János
Dénes nyerészkedő, erkölcstelen magatartásától.
2. Számomra a Színház Társulata jelenti a valódi szakmai hátteret,
véleményetek, hitetek, a közösségünk maga, fontosabb volt, és
lesz, mint bármi más.
3. Munkám kizárólag a feladataim legjobb elvégzésére irányult.
Művészeti vezetőként kizárólag az elém kerülő művészeti
kérdésekre koncentráltam, s nem volt a feladatom, hogy
bármelyik mű esetleg kétségre okot adó szerződéses hátterét
illetően képbe kerüljek. Ha hibáztam azzal, hogy ezzel az elvi
lehetőségemmel nem éltem, akkor mindenkitől elnézést kérek,
mert így valóban nem tudtam többet tenni a kialakult helyzet
elkerüléséért.
Szeretettel,
Homonnay Zsolt”
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