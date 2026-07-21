fideszlomnicitisza párt

Veszélybe kerülhettek az adatok, nemzetbiztonsági kockázata is van a Fidesznél tartott házkutatásnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Kedden az ügyészség nyomozói a Fidesz teljes kommunikációs infrastruktúráját érintő intézkedést hajtottak végre. A lapunknak nyilatkozó, ifj. Lomnici Zoltán szerint az ellenzéki párt kommunikációs rendszerének és teljes adatbázisának a lefoglalása rendkívül sok kérdést vet fel. Egyebek mellett alkotmányos és nemzetbiztonsági aggályok is felmerülnek.

Máté Patrik
2026. 07. 21. 19:47
Fotó: Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
0614 publi Fidesz tisztújító kongresszus Kongresszusi központ Orbán Viktor
Fotó: Fischer Zoltán

Kiemelte azt is, hogy az alaptörvény védi a magánéletet, a kommunikációt és a személyes adatokat, garantálja az egyesülési szabadságot, valamint rögzíti a politikai pártok alkotmányos szerepét a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. Az alkotmánybíróság gyakorlata pedig adatmegőrzési, titkos információgyűjtési és magánszféra-ügyekben következetesen szigorú arányossági tesztet alkalmaz. 

Ebben a fényben különösen indokolt a kérdés: mennyiben egyeztethető össze egy parlamenti ellenzéki párt egész infrastrukturális hátterének kiiktatása a demokratikus pluralizmus alkotmányos védelmével, különösen akkor, ha az intézkedés közvetlenül a hatalomváltás után következik be?

– fogalmazott ifj. Lomnici.

Számos kockázata van a lefoglalásoknak

Az alkotmányjogász kitért a nemzetbiztonsági dimenzióra is, amit különösen érzékenynek nevezett, majd megjegyezte, hogy a Fidesz 2010 és 2026 között kormányzó pártként szoros intézményes kapcsolatot tartott fenn az állami szervekkel. Meglátása szerint az informatikai rendszerek nagy valószínűséggel érintettek vagy tartalmaztak minősített adatokat, külpolitikai és védelmi információkat, valamint titkosszolgálati koordinációt. 

Az új politikai vezetés alatt álló hatóságok által végrehajtott hirtelen, teljes körű lefoglalás számos kockázatot vet fel: az információszivárgás, a szelektív kiszivárogtatás vagy a folyamatban lévő érzékeny adatáramlások megszakadásának lehetőségét. Magyarország NATO- és EU-tagsága miatt ezek a kérdések nem pusztán belpolitikai jellegűek

– rögzítette a szakértő.

Meglátása, hogy uniós és nemzetközi jogi szinten ugyancsak komoly kérdések merülnek fel. Ugyanis az EU Alapjogi Chartája, az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) és az EU Bíróságának releváns gyakorlata egyértelműen hangsúlyozza, hogy a bűnüldöző hatóságok adat-hozzáférésének arányosnak és célzottnak kell lennie. 

A Velencei Bizottság politikai pártokra vonatkozó irányelvei pedig kiemelik a pártok szabad működésének jelentőségét a demokratikus rend szempontjából. Ifj. Lomnici szerint felmerül, hogy az ilyen mértékű beavatkozás mennyiben lehet összhangban ezekkel a garanciákkal, és milyen hatással lehet a magyar jogrendszer megítélésére uniós és nemzetközi szinten.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fischer Zoltán)

 

add-square Lefoglalták a nyomozók a Fidesz szerverét 

Német és lengyel mintára akarják eltörölni a Fideszt

Lefoglalták a nyomozók a Fidesz szerverét  4 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekorbán viktor

Ideje van a lázadásnak!

Bayer Zsolt avatarja

Ilyen még nem volt – mert nem lehetett – a rendszerváltás óta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu