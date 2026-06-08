Borítókép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter (Forrás: Facebook)
Új vezető a Szent Imre kórház élén
Új vezetést nevezett ki a Szent Imre kórház élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető közlése szerint az intézményben az elmúlt időszakban több olyan működési probléma is felszínre került, amely indokolttá tette a váltást. Az új vezetés feladata a kórház stabil működésének helyreállítása mellett az intézmény teljes körű átvilágítása lesz.
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