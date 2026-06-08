Kialudt vulkánok: katasztrófa érlelődhet a föld alatt

A Methana rendkívül hosszú szunnyadás után profukált egy nagy kitörést Fotó: Tobias Scheer / Olympus Mountanineering

„Azt fedeztük fel, hogy meglepő módon 110 ezer évnyi tétlenség után képes volt ismét feléledni és meglehetősen intenzíven kitörni” – mondja Răzvan-Gabriel Popa, akit a Live Science tudományos hírportál idéz. „Számomra az a fontos, hogy elkezdjünk más, jelenleg kihaltnak vélt vulkánokat is megvizsgálni, mert lehetnek növekedési időszakaik, és talán éppen ebben a katasztrofális szakaszban fognak felébredni” -fűzi hozzá a tanulmányt társszerzőként jegyző vulkanológus.

Egy halottnak vélt Kárpát-medencei vulkán, ami életjeleket mutat

De nem a Methana az egyetlen olyan vulkán amely rendkívül hosszú szunnyadási idő után ébredt fel. Tavaly Pablo González, a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács vulkanológusa és kollégái egy olyan kutatást publikáltak, amely kimutatta, hogy az ősidők óta halottnak tartott iráni Taftan vulkán felébredt és emelkedik a csúcsa, valószínűleg a felszín alatti gáznyomás növekedése miatt. Nem teljesen világos, hogy mikor tört ki utolj a Taftan, de a kutatók becslése szerint körülbelül 700 000 évvel ezelőtt történhetett az eddigi utolsó kitörése.

Az iráni Taftán egy kialudtnak hitt vulkán, de emelkedni kezdett a csúcsa, valószínűleg a vulkán felszíne alatt felhalmozódott gáz miatt Fotó: Planet Labs PBC / Live Science

Egy másik, a Magyarországhoz relatíve igen közel fekvő vulkánról, az erdélyi Csomádról szintén úgy vélték egészen 2019-ig, hogy a pleisztocén időszak végén, nagyjából 27 ezer éve történt utolsó kitörése után kialudt és mint ilyen, a kihunyt tűzhányók kategóriájába tartozik. Harangi Szabolcs akadémikus, az ELTE vulkanológus-professzora és kutatótársai azonban kimutatták, hogy még mindig rejtőzik bizonyos mennyiségű olvadt magma a Csomád magmatározójában, amelynek ha tovább növekszik a mennyisége -legalább is elméletben - ez akár az erdélyi vulkán újabb kitöréséhez is elvezethet.