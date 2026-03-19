„Ez nem az!” – Fenyő Miklós családja elhatárolódik az elhunyt énekes arénás emlékkoncertjétől

Ahogy arról mi is beszámoltunk, január 31-én 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a legendás Hungária együttes alapítója. Barátok, kollégák sora – mások mellett Szandi, Dolly, Pataky Attila – búcsúzott megható szavakkal a magyar rock and roll ikonikus alakjától. Rajongói február 6-án a Hősök terére szerveztek gyertyagyújtást az énekes emlékére, búcsúztatására február 10-én szűk körben, családtagok, barátok, kollégák és meghívott vendégek jelenlétében, a Farkasréti temetőben került sor.

Fotó: Bach Máté

A Hungária alapítója halálával hatalmas űrt hagyott maga után. A legendás énekesnek méltó emléket állít majd a Fenyő Miklós-emlékkoncert, amiről korábban hamis információk láttak napvilágot, ám az énekes lánya, Fenyő Diána a Blikknek megerősítette, az eseményre 2027-ben, néhai édesapja születésnapján, március 12-én kerül sor.

A család szerint egyre többen próbálnak különféle eseményeket szervezni édesapjuk neve alatt, azonban nem mindegy, milyen formában történik a megemlékezés.

Tudomásunkra jutott, hogy ez év december közepén koncertet szerveznek az Arénában, melyen Fenyő Miklós dalait, szerzeményeit fogják előadni. Korábban ígéretet tettünk arra, hogy jelezni fogjuk nektek, mely, Apukánkkal kapcsolatos események támogatottak részünkről. Ez nem az! Ettől az eseménytől mi elhatárolódunk!

– írják Fenyő Miklós gyermekei a Hungária alapítójának közösségi oldalán.

Mint azt Fenyő Diána korábban elmondta, őt nem zavarja, ha játsszák édesapja dalait, az már viszont annál inkább, ha valaki ezt megélhetési forrásként akarja használni.

Apu azért írta a számait, hogy azok bárhol, bármikor megszólalhassanak. A közönségének írta. Úgy maradnak fenn hosszú-hosszú évtizedeken keresztül a slágerek, ha különböző médiumok, zenekarok játsszák őket. Ezzel nincs gond. De amikor hallottuk az emlékkoncert kifejezést innen-onnan, elgondolkodtunk: és azon vajon mi lesz? Csak Hungária? A Hungária nem öleli fel az ő egész karrierjét. Ő hatvan évig állt színpadon. Ebből húsz év volt a Hungária története, és négy, amit a legendás Hungáriának szoktak nevezni. Ha valaki csak ebből a korszakból játszik dalokat, az nem emlékezik meg apu csodálatos szólókarrierjéről. De mondok pozitív példát: nyáron a Margit-szigeten Szikora Robi egy R-Go-koncertet ad, azon a napon, amely apunak már le volt kötve, és ezen megemlékezik az édesapámról egy blokkban. Ami szuper. Apunak Robi nagyon jó barátja volt, nagyon sokáig dolgoztak együtt. Nem ezzel akar turnézni, nem ebből akar magának újabb sikereket kovácsolni, hiszen nincs is szüksége rá. Nem megélhetési emlékezést akar csinálni

– írta bejegyzésében Fenyő Miklós lánya.