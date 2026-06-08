IHF-bohózat: két nap múlva sorsolás, néma csend a férfikézilabda-vb szabadkártyájáról

Nagy László sportdiplomataként sokat tehet a magyar kijutásért. Fotó: DPA/Marius Becker

Az a két nemzet, amely megkapja az IHF szabadkártyáját, a szerdai sorsoláson a negyedik, vagyis az utolsó kalapba kerül. Mégpedig Katar, Kuvait, Japán, Algéria, Angola és Uruguay társaságában. Ez azt jelenti, hogy a magyarok a szabadkártya elnyerése esetén ezekkel a gyenge csapatokkal nem kerülhetnének egy csoportba.

Ellenben a negyedik kalapból érkezve olyan halálcsoport is kialakulhat, amelyben mondjuk a dánok, a spanyolok, a brazilok és a magyarok is egy négyesbe kerülnének. S ez csak egyetlen példa a számtalan variáció közül.

A nemzetközi kézilabdás honlapokat és az IHF oldalát böngészve az tűnik fel, hogy ebben az ügyben semmilyen információ nem látott napvilágot. Mintha az IHF valóban hétpecsétes titkokként kezelné ezt az egészet, ami teljesen érthetetlen. Ugyanakkor azt kevéssé hisszük, hogy az a két ország, amely megkapta a szabadkártyát, ne kapta volna már meg a hivatalos értesítést. Már csak azért is, mert a sorsolás június 10-én lesz Münchenben. Két nap múlva.