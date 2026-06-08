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IHF-bohózat: két nap múlva sorsolás, néma csend a férfikézilabda-vb szabadkártyájáról

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Két nap múlva, június 10-én rendezik meg a 2027-es férfikézilabda-világbajnokság csoportjainak sorsolását Münchenben, de még mindig semmit sem lehet tudni arról, hogy döntött az IHF, azaz a Nemzetközi Kézilabda-szövetség tanácsa a két kiosztandó szabadkártya ügyében. Az ügy lassan a szokásos IHF-bohózattá fajul. Nincs még egy olyan (komoly) sportág, ahol két nappal a sorsolás előtt ne lehessen tudni egy ennyire fontos döntés eredményét.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 18:57
Senki sem tudja, hogy mi lesz a magyar válogatott sorsa Fotó: PETER KNEFFEL Forrás: DPA
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Veszprem's Laszlo Nagy reacts after a counter goal during the handball Champions League's Final Four semi-final match between Telekom Veszprem and Paris St. Germain in the Lanxess-Arena in Cologne, Germany, 03 June 2017. Photo: Marius Becker/dpa (Photo by MARIUS BECKER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nagy László sportdiplomataként sokat tehet a magyar kijutásért. Fotó: DPA/Marius Becker

Az a két nemzet, amely megkapja az IHF szabadkártyáját, a szerdai sorsoláson a negyedik, vagyis az utolsó kalapba kerül. Mégpedig Katar, Kuvait, Japán, Algéria, Angola és Uruguay társaságában. Ez azt jelenti, hogy a magyarok a szabadkártya elnyerése esetén ezekkel a gyenge csapatokkal nem kerülhetnének egy csoportba. 

Ellenben a negyedik kalapból érkezve olyan halálcsoport is kialakulhat, amelyben mondjuk a dánok, a spanyolok, a brazilok és a magyarok is egy négyesbe kerülnének. S ez csak egyetlen példa a számtalan variáció közül.

A nemzetközi kézilabdás honlapokat és az IHF oldalát böngészve az tűnik fel, hogy ebben az ügyben semmilyen információ nem látott napvilágot. Mintha az IHF valóban hétpecsétes titkokként kezelné ezt az egészet, ami teljesen érthetetlen. Ugyanakkor azt kevéssé hisszük, hogy az a két ország, amely megkapta a szabadkártyát, ne kapta volna már meg a hivatalos értesítést. Már csak azért is, mert a sorsolás június 10-én lesz Münchenben. Két nap múlva.

 

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