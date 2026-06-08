Saját emberüknek akartak keresztbe tenni a Mi Hazánk segítségével a tiszások

A felek többször is egyetértenek a beszélgetés közben abban, hogy mindannyiuk számára kockázatos a találkozó. Hanzel Henrik el is mondja, hogy megpróbál nagyon óvatosan fogalmazni, majd hozzáteszi, hogy azért bízik a „csibészbecsületben”.

Megmondom, mi a lényeg nekem. Ezeket a kommunistákat el kell takarítani a közéletből, ezek nem kerülhetnek vissza

– szögezte le Varga Tamás beszélgetőtársainak.