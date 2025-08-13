21 KutatóközpontBALLIBERÁLIS TÁMADÁSOKBALLIBERÁLIS PROPAGANDAOLDALAKTóth PéterMagyar PéterékTisza PártTiszta HangballiberálisokBALLIBERÁLIS PROPAGANDAMagyar Péter

Durva összefüggést találtak a Tisza Párt és a szocialisták között

A Tisza „újságját” egy jól ismert balos arc jegyzi felelős szerkesztőként.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 20:47
TÓTH PÉTER (Fotó: Facebook)
Magyar Péterék nemrég dobták „piacra” a kiadványukat, az úgynevezett Tiszta Hangot, azaz a Tisza-szigetek által terjesztett „újságot”, amit sokkal inkább nevezhetnénk kiskáténak, hogyan és miért legyen az ember tiszás – írja a Mandiner.

Fotó: Hatlaczki Balázs/PS

A lap korábbi cikkében részletesen bemutatták Magyar Péterék legújabb tervének elképesztő költségeit, amelyeket a támogatókkal fizettetnek meg. Mint ismert, a Tiszta Hanggal a Tisza Pártnak az a célja, hogy az ország olyan szegleteibe is eljussanak, „ahova nem jut el a független sajtó”.

A kéthetente megjelenő irományt egymilliós példányszámban terítik majd, amivel ez lesz a legnagyobb példányszámú, rendszeresen megjelenő lap hazánkban.

Az önkénteseink segítségével mind a 3155 településre eljuttatjuk – még oda is, ahol eddig csak a propaganda szólt

 – olvasható a felhívásban. 

Az egymilliós példányszám brutális, a jelenleg nyomtatott lapok legnagyobb példányszáma pár tízezres nagyságú. A Mandiner nyomdaipari forrása szerint

egy forduló az egymilliós példányszámból akár több száz millió forintba is kerülhet. 

Szavai szerint csupán önkéntesekkel nem lehet egy egész országot lefedni, pláne nem a falvakat, amelyeket elsősorban célozná a párt. Vélekedése alapján ilyen méreteknél muszáj bevonni a terjesztőket, csupán velük lehet elérni a kívánt célt, ez azonban hatalmas összeget emészt fel, ez az egyik legnagyobb költség az iparban. Úgy fogalmazott a lap forrása, hogy 

terjesztők nélkül csak annyit tudnak csinálni, hogy lerakják a lapokat az önkormányzat elé és kész.

A júliusi szám már ki is ment, a Reddit közösségi portál r/hungary subredditjére pedig fel is került a print lap tartalma is. A tartalmi részét tekintve sok meglepetés nincs: hosszas cikkek olvashatók a Tisza Párt által rendszeresen pufogtatott szólamokból, Ruszin-Szendi Romulusz szigorú tekintettel hiteti el mindenkivel, hogy „ő a legjobb”, valamint a párthoz erősen kötődő 21 Kutatóközpont közvélemény-kutatását is bemutatják, amiben mi másról lenne szó, mint hogy „vezet a Tisza a Fidesz előtt”.

A lap végén szerepel egy rövid impresszumszerű lábjegyzet, amelyben bemutatják, hogy a Tiszta Hangot maga a Tisza Párt adja ki, a lap felelős szerkesztője pedig egy bizonyos Tóth Péter. 

De vajon ki is ez a Tóth Péter?

Ha valakinek nem ugrana be, ki is az a Tisza Párthoz köthető Tóth Péter, annak itt egy kis segítség: még az idén év elején vették fel kampánymenedzsernek Tóthot Magyar Péterék. A baloldal számára nem ismeretlen a guru,

ugyanis ő nem más, mint a XIII. kerület szocialista polgármesterének, Tóth Józsefnek a fia.

Tóth Péter nemrég a balliberális VálaszOnline-nak adott interjújában elmondta, az utóbbi években azért maradt távol a politikától, mert úgy érezte, hogy az ellenzéki pártok korábban elárulták a szavazóik bizalmát és az ország érdekeit. 

A közgazdász végzettségű Tóth korábban már több kampányt is levezényelt, sőt, már Márki-Zay Péterrel is kapcsolatba került, de akkor az egyeztetések eredménytelenül zárultak. Most azonban Tóth Péter a Tisza Párt vezérének hívására tért vissza, és elmondása szerint hosszú mérlegelés, valamint több hónapos egyeztetés előzte meg a döntését.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

Borítókép: Tóth Péter (Forrás: Facebook)

