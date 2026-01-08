A Fővárosi Főügyészség az angyalföldi emberölés miatt indult ügyben megállapította, hogy az elfogott férfi előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítható megalapozottan, így indítványozták a letartóztatását.
Letartóztatják az angyalföldi gyilkost, úgy tudni, híres fitneszmodell az áldozata
A letartóztatásról pénteken döntenek, sajtóhírek szerint a férfi brutális mészárlást rendezett a nő lakásán.
A főügyészség szerint csak így lehet kizárni, hogy a férfi elszökjön, megnehezítse a bizonyítást, és újabb szándékos bűncselekményt kövessen el. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán közölte, hogy elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit. Azt írták, a rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei; a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.
További Belföld híreink
A nyomozók a szemlén idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, aki után hajtóvadászat indult. A férfit szerdán 1 óra körül Budapest XIX. kerületében fogták el.
További Belföld híreink
A Magyar Nemzet szerdán arról írt, hogy a nő Komárom-Esztergom vármegyéből származik, azt pedig már a 24.hu derítette ki, hogy az áldozat egy ismert fitneszmodell. Megtudták azt is, hogy a gyilkos több tucat szúrással végzett a 29 éves nővel. A férfi vallomása alapján találomra választotta ki az áldozatát, és azért végzett vele, mert elvesztette az állását, és pénzhez akar jutni. Úgy fogalmaztak, a férfi brutális mészárlást rendezett.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A hótakarítás nem politikai kérdés, hanem közös felelősség!
Szentkirályi Alexandra párttársához irányította Szabó Tímeát.
A MÁV Szergejt is bevetette a biztonságos vasúti közlekedés érdekében
Havazáskor külön hóeltakarító menetek indulnak.
Fontos, hogy a tanyavilágban is biztonságban legyenek az emberek
A rendkívüli időjárási viszonyok között jól látszik, mennyire fontos a tanya- és a falugondnokok szerepe
Minden egy helyen a pénteken várható időjárásról, itt az összes figyelmeztetés, amit holnapra kiadtak
Extrém hideg, ónos eső, minden egy helyen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A hótakarítás nem politikai kérdés, hanem közös felelősség!
Szentkirályi Alexandra párttársához irányította Szabó Tímeát.
A MÁV Szergejt is bevetette a biztonságos vasúti közlekedés érdekében
Havazáskor külön hóeltakarító menetek indulnak.
Fontos, hogy a tanyavilágban is biztonságban legyenek az emberek
A rendkívüli időjárási viszonyok között jól látszik, mennyire fontos a tanya- és a falugondnokok szerepe
Minden egy helyen a pénteken várható időjárásról, itt az összes figyelmeztetés, amit holnapra kiadtak
Extrém hideg, ónos eső, minden egy helyen.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!