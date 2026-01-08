angyalföldiemberölésgyilkosbrutális

Letartóztatják az angyalföldi gyilkost, úgy tudni, híres fitneszmodell az áldozata

A letartóztatásról pénteken döntenek, sajtóhírek szerint a férfi brutális mészárlást rendezett a nő lakásán.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, 24.hu2026. 01. 08. 18:06
Illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: Petőfi Népe
A Fővárosi Főügyészség az angyalföldi emberölés miatt indult ügyben megállapította, hogy az elfogott férfi előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítható megalapozottan, így indítványozták a letartóztatását.

A főügyészség szerint csak így lehet kizárni, hogy a férfi elszökjön, megnehezítse a bizonyítást, és újabb szándékos bűncselekményt kövessen el. Az indítványról a nyomozási bíró várhatóan pénteken dönt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán közölte, hogy elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit. Azt írták, a rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei; a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.

A nyomozók a szemlén idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, aki után hajtóvadászat indult. A férfit szerdán 1 óra körül Budapest XIX. kerületében fogták el.

A Magyar Nemzet szerdán arról írt, hogy a nő Komárom-Esztergom vármegyéből származik, azt pedig már a 24.hu derítette ki, hogy az áldozat egy ismert fitneszmodell. Megtudták azt is, hogy a gyilkos több tucat szúrással végzett a 29 éves nővel. A férfi vallomása alapján találomra választotta ki az áldozatát, és azért végzett vele, mert elvesztette az állását, és pénzhez akar jutni. Úgy fogalmaztak, a férfi brutális mészárlást rendezett. 

