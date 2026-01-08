Szándékosan nem takarították el a havat a borsod vármegyei Mádon, a Bercsényi közben, azért, hogy a délutáni, esti órákban minden gyermek kedvére csúszkálhasson – adta hírül a Boon. Emellett édességgel, forró teával várták a gyermekeket a helyszínre, a felnőttek pezsgőt kaptak a meredek köz tetején.
Van egy magyar település, ahol tilos ellapátolni a havat, itt az indoklás
Különös fejlemények.
A helyszíni riportban azt írják, hatalmas érdeklődés az övezi a kezdeményezést, egészen felbolydult a község, és valószínűleg nem egy estés szórakozást nyújtott az ideiglenes mádi szánkópálya.
További Belföld híreink
A helyszínről galériája is van a Boon-nak, ezt ide kattintva meg is nézheti.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Két őz buktatta le az orvvadászokat, a rendőrök nem hittek a szemüknek
Karma.
Példamutató összefogással segítették a síkosságmentesítést a szakképzősök
Munkájukkal megmutatták a szakképzés valódi erejét.
Ukrajna Európából akar megélni + videó
Zelenszkij a katonai támogatáson felül még akkora pénzügyi támogatást kér, ami tizenegyszerese a Magyarország által 2004 óta kapott forrásoknak.
Semmi pénzért nem akarta elhagyni a fűtetlen fészert a nyugdíjas, komoly árat fizethetett volna a maradásért
Rendőrök segítettek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Két őz buktatta le az orvvadászokat, a rendőrök nem hittek a szemüknek
Karma.
Példamutató összefogással segítették a síkosságmentesítést a szakképzősök
Munkájukkal megmutatták a szakképzés valódi erejét.
Ukrajna Európából akar megélni + videó
Zelenszkij a katonai támogatáson felül még akkora pénzügyi támogatást kér, ami tizenegyszerese a Magyarország által 2004 óta kapott forrásoknak.
Semmi pénzért nem akarta elhagyni a fűtetlen fészert a nyugdíjas, komoly árat fizethetett volna a maradásért
Rendőrök segítettek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!