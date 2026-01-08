településmagyar településhavazáshóesés

Van egy magyar település, ahol tilos ellapátolni a havat, itt az indoklás

Különös fejlemények.

illusztráció Fotó: Polyák Attila
Szándékosan nem takarították el a havat a borsod vármegyei Mádon, a Bercsényi közben, azért, hogy a délutáni, esti órákban minden gyermek kedvére csúszkálhasson – adta hírül a Boon. Emellett édességgel, forró teával várták a gyermekeket a helyszínre, a felnőttek pezsgőt kaptak a meredek köz tetején.

A helyszíni riportban azt írják, hatalmas érdeklődés az övezi a kezdeményezést, egészen felbolydult a község, és valószínűleg nem egy estés szórakozást nyújtott az ideiglenes mádi szánkópálya. 

A helyszínről galériája is van a Boon-nak, ezt ide kattintva meg is nézheti. 

