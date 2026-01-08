Bíróság elé állította a Hevesi Járási Ügyészség azt a férfit, aki egy templom tetejéről csaknem ötven méter vörösréz csatornát vitt el.
Mindent rögzített a térfigyelő kamera, ellopták a hevesi templom ereszcsatornáját
Jézus Krisztus látta. Meg mindenki, aki megnézte a felvételt.
A férfi 2025 decemberében felmászott egy Heves-vármegyei város templomának tetejére, ahonnan lefeszített és elvitt csaknem ötven méter vörösréz csatornát. A vádlott a csatorna elvitelével és a tartószerkezet megrongálásával több mint nyolcszázezer forintos kárt okozott.
A Hevesi Járási Ügyészség lopás bűntettének minősített esete miatt állította bíróság elé a büntetett előéletű férfit. A Hevesi Járásbíróság a vádlottal szemben 2 év 10 hónap szabadságvesztést és 3 év közügyektől eltiltást szabott ki. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat a több mint nyolcszázezer forint kártérítés megfizetésére.
További Belföld híreink
A térfigyelő kamera egyébként mindent felvett, látni, ahogy a férfi felmászik a templom tetejére, lefeszíti, majd a földről húzva letépi a csatornát. A felvételt köztéren elhelyezett biztonsági kamera rögzítette.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Van egy magyar település, ahol tilos ellapátolni a havat, itt az indoklás
Különös fejlemények.
Kocsis Máté: Hát, szép álmokat!
Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak.
Havazás idején is azonnali segítség: közel egymillió ember biztonságát védi a Gondosóra + videó
Egy gombnyomás életet menthet a hóhelyzetben.
Bicskanyitogató kijelentést tett a nyugdíjakról Magyar Péterék egyik kampányfőnöke + videó
A kijelentés tökéletesen beleillik abba a képbe, amely Magyar Péteréknek a nyugdíjasokhoz való hozzáállását jelenti.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Van egy magyar település, ahol tilos ellapátolni a havat, itt az indoklás
Különös fejlemények.
Kocsis Máté: Hát, szép álmokat!
Magyar Péter sunyi politizálása nyilvánvalóan bizonytalanságot hozna az országnak.
Havazás idején is azonnali segítség: közel egymillió ember biztonságát védi a Gondosóra + videó
Egy gombnyomás életet menthet a hóhelyzetben.
Bicskanyitogató kijelentést tett a nyugdíjakról Magyar Péterék egyik kampányfőnöke + videó
A kijelentés tökéletesen beleillik abba a képbe, amely Magyar Péteréknek a nyugdíjasokhoz való hozzáállását jelenti.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!