Mindent rögzített a térfigyelő kamera, ellopták a hevesi templom ereszcsatornáját

Jézus Krisztus látta. Meg mindenki, aki megnézte a felvételt.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 01. 08. 12:05
illusztráció Forrás: Pexels
Bíróság elé állította a Hevesi Járási Ügyészség azt a férfit, aki egy templom tetejéről csaknem ötven méter vörösréz csatornát vitt el.

A férfi 2025 decemberében felmászott egy Heves-vármegyei város templomának tetejére, ahonnan lefeszített és elvitt csaknem ötven méter vörösréz csatornát. A vádlott a csatorna elvitelével és a tartószerkezet megrongálásával több mint nyolcszázezer forintos kárt okozott.

A Hevesi Járási Ügyészség lopás bűntettének minősített esete miatt állította bíróság elé a büntetett előéletű férfit. A Hevesi Járásbíróság a vádlottal szemben 2 év 10 hónap szabadságvesztést és 3 év közügyektől eltiltást szabott ki. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat a több mint nyolcszázezer forint kártérítés megfizetésére.

A térfigyelő kamera egyébként mindent felvett, látni, ahogy a férfi felmászik a templom tetejére, lefeszíti, majd a földről húzva letépi a csatornát. A felvételt köztéren elhelyezett biztonsági kamera rögzítette.

