Mindent rögzített a térfigyelő kamera, ellopták a hevesi templom ereszcsatornáját

A férfi 2025 decemberében felmászott egy Heves-vármegyei város templomának tetejére, ahonnan lefeszített és elvitt csaknem ötven méter vörösréz csatornát. A vádlott a csatorna elvitelével és a tartószerkezet megrongálásával több mint nyolcszázezer forintos kárt okozott.

A Hevesi Járási Ügyészség lopás bűntettének minősített esete miatt állította bíróság elé a büntetett előéletű férfit. A Hevesi Járásbíróság a vádlottal szemben 2 év 10 hónap szabadságvesztést és 3 év közügyektől eltiltást szabott ki. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottat a több mint nyolcszázezer forint kártérítés megfizetésére.