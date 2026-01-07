„Bácsalmási kollégáink tegnap este Felsőszentivánra siettek, miután egy magyarul nem beszélő fiatalkorú lány kért segítséget” – adta hírül a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
Fiatalkorú lány kért segítséget Felsőszentivánon, magyarul nem tudott megszólalni + fotók
Eszméletlen szerencséje volt.
A fiatal Baján rossz buszra szállt fel, majd egy számára ismeretlen településen szállt le. A rendőrök a buszmegállóban találták meg a kislányt, biztonságba helyezték, és a szülők megérkezéséig felügyeltek rá.
