Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre

A térséget borító hótakaró miatt sem a mentők, sem a tűzoltók nem tudták megközelíteni az ingatlant, ahol a gyermek volt, ekkor kérték a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségét. Az önkéntesek gyalog, a szükséges felszerelések cipelésével vágtak neki a meredek, havas domboldalnak.