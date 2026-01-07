Egyéves gyermekhez riasztották a mentőket Felsőgallán kedden, azonban a rendkívüli időjárás annyira megnehezítette a dolgukat, hogy segítséget kellett kérniük – írja a Kemma.
Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre
Nagy volt a baj.
A térséget borító hótakaró miatt sem a mentők, sem a tűzoltók nem tudták megközelíteni az ingatlant, ahol a gyermek volt, ekkor kérték a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségét. Az önkéntesek gyalog, a szükséges felszerelések cipelésével vágtak neki a meredek, havas domboldalnak.
További Belföld híreink
Miután megvizsgálták a gyermeket, az édesanyjával, a csomagokkal és az eszközökkel együtt a mentőautóhoz kísérték, és jobbulást kívántak nekik. Az esetről részletesebben a Kemma cikkében olvashat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lázár János: Az áru várhat, az utas nem!
Rendkívüli döntés a hó miatt: elsőbbséget kapnak a személyvonatok, mérséklik a teherforgalmat a vasúton.
Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt támogatja a bevándorlást
Menczer Tamás már tudja, miért nem mer vitázni vele Bujdosó Andrea.
Elkészült a MÁV+, amely minden információt egyetlen alkalmazásban mutat meg + videó
Az interaktív térképen az utas valós időben látja, merre jár a kiválasztott vonat vagy busz, milyen útvonalon közlekedik, milyen sebességgel halad, ahogy azt is, hogy mikor ér oda.
Dudás Miklós édesanyja: Nem fogom fel ezt ép ésszel
Reagált arra, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lázár János: Az áru várhat, az utas nem!
Rendkívüli döntés a hó miatt: elsőbbséget kapnak a személyvonatok, mérséklik a teherforgalmat a vasúton.
Bebizonyosodott, hogy a Tisza Párt támogatja a bevándorlást
Menczer Tamás már tudja, miért nem mer vitázni vele Bujdosó Andrea.
Elkészült a MÁV+, amely minden információt egyetlen alkalmazásban mutat meg + videó
Az interaktív térképen az utas valós időben látja, merre jár a kiválasztott vonat vagy busz, milyen útvonalon közlekedik, milyen sebességgel halad, ahogy azt is, hogy mikor ér oda.
Dudás Miklós édesanyja: Nem fogom fel ezt ép ésszel
Reagált arra, hogy a rendőrség halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoz.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!