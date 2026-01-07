gyermekegyéves gyermekhezsegítségmentő

Nem tudtak eljutni a mentősök egy egyéves gyermekhez Tatabánya környékén, nem akármilyen felmentő sereg sietett a segítségükre

Nagy volt a baj.

Magyar Nemzet
Forrás: Kemma, Facebook2026. 01. 07. 13:02
egyéves gyermeket mentettek Forrás: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Egyéves gyermekhez riasztották a mentőket Felsőgallán kedden, azonban a rendkívüli időjárás annyira megnehezítette a dolgukat, hogy segítséget kellett kérniük – írja a Kemma. 

A térséget borító hótakaró miatt sem a mentők, sem a tűzoltók nem tudták megközelíteni az ingatlant, ahol a gyermek volt, ekkor kérték a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségét. Az önkéntesek gyalog, a szükséges felszerelések cipelésével vágtak neki a meredek, havas domboldalnak. 

Miután megvizsgálták a gyermeket, az édesanyjával, a csomagokkal és az eszközökkel együtt a mentőautóhoz kísérték, és jobbulást kívántak nekik. Az esetről részletesebben a Kemma cikkében olvashat. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

