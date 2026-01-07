Disznót loptak szilveszterkor a kunszentmártoni csirkefogók, elképesztő gyorsasággal dolgozták fel, nehogy kiderüljön

A nyomozók gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt: egy 26 éves helybéli férfit, aki mindent bevallott, és elmondta, hogy a fémet szinte azonnal értékesítette. Az is kiderült, hogy korábban egy másik oktatási intézmény faláról már elvitt egy bronztáblát, amit szintén eladott. A rendőrök az egyik domborművet megtalálták, azonban az már használhatatlan volt.