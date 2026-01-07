szilveszterkunszentmiklósi rendőrkapitányságdisznót lopott

Disznót loptak szilveszterkor a kunszentmártoni csirkefogók, elképesztő gyorsasággal dolgozták fel, nehogy kiderüljön

Kétszáz kilós volt az állat.

Karácsonykor érkezett bejelentés a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságra, amely szerint valaki egy iskola faláról levert egy márvány emléktáblát, és ellopta a rajta lévő bronz domborművet – írja a közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. 

A nyomozók gyorsan azonosították a feltételezett elkövetőt: egy 26 éves helybéli férfit, aki mindent bevallott, és elmondta, hogy a fémet szinte azonnal értékesítette. Az is kiderült, hogy korábban egy másik oktatási intézmény faláról már elvitt egy bronztáblát, amit szintén eladott. A rendőrök az egyik domborművet megtalálták, azonban az már használhatatlan volt.

A férfit egy harmadik bűncselekménnyel is gyanúsítják. Szilveszter napjára virradóra egy ismerőse portájáról egy közel kétszáz kilogrammos sertést tulajdonított el a társával. Az állatot még a helyszínen leölték, majd egy személyautó csomagtartójában elszállították és feldolgozták.

