Egy húszéves fiú zárás után ötvenezer forint váltópénzt vett magához, azonban sem a riasztóval, sem a kerítéssel nem számolt – írja a rendőrségi portál.
Ügyesen elbújt a fiatalember a debreceni boltban, csak egy dologra nem gondolt
Pontosabban kettőre.
Egy biztonsági szolgálathoz érkezett jelzés január 6-án nem sokkal este kilenc óra után. Egy debreceni élelmiszerboltban szólalt meg a riasztó, ezért a cég munkatársai az üzlethez siettek. Sokat nem kellett keresgélniük, mivel már a parkolóban szembetalálták magukat egy fiatalemberrel, így azonnal értesítették a rendőrséget.
A járőrök igazoltatták a húszéves férfit, a ruházatában pedig ötvenezer forint készpénzt találtak.
Utóbb kiderült, a fiatal zárás előtt megbújt a vásárlótérben, majd a kasszákból kivette a váltópénzt, ekkor szólalt meg a riasztó. Azonnal szaporázni kezdte a lépeseit, és a raktár ablakán keresztül kimászott a parkolóba, itt viszont zárt kapuk várták. Megpróbált ugyan kimászni, de fennakadt, újabb próbálkozásra pedig nem maradt lehetősége, mert megérkezett a járőrszolgálat.
A nyomozók lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a rendőrkapitányságon, részletes beismerő vallomást tett.
