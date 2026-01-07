fiatalemberparkolóbolt

Ügyesen elbújt a fiatalember a debreceni boltban, csak egy dologra nem gondolt

Pontosabban kettőre.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 12:08
illusztráció Forrás: Police
Egy húszéves fiú zárás után ötvenezer forint váltópénzt vett magához, azonban sem a riasztóval, sem a kerítéssel nem számolt – írja a rendőrségi portál.

Egy biztonsági szolgálathoz érkezett jelzés január 6-án nem sokkal este kilenc óra után. Egy debreceni élelmiszerboltban szólalt meg a riasztó, ezért a cég munkatársai az üzlethez siettek. Sokat nem kellett keresgélniük, mivel már a parkolóban szembetalálták magukat egy fiatalemberrel, így azonnal értesítették a rendőrséget. 

A járőrök igazoltatták a húszéves férfit, a ruházatában pedig ötvenezer forint készpénzt találtak.

Utóbb kiderült, a fiatal zárás előtt megbújt a vásárlótérben, majd a kasszákból kivette a váltópénzt, ekkor szólalt meg a riasztó. Azonnal szaporázni kezdte a lépeseit, és a raktár ablakán keresztül kimászott a parkolóba, itt viszont zárt kapuk várták. Megpróbált ugyan kimászni, de fennakadt, újabb próbálkozásra pedig nem maradt lehetősége, mert megérkezett a járőrszolgálat.

A nyomozók lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a rendőrkapitányságon, részletes beismerő vallomást tett.

 

