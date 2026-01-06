Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Tíz liter benzint vett a fiatal nő a budapesti benzinkúton, nem a jó szándék vezérelte

Mire felfogta mit tett, már késő volt.

2026. 01. 06.
az egyik kiégett autó Forrás: Facebook/BRFK
Nagyon dühös volt az elmúlt év utolsó előtti napján egy fiatal nő, ezért hajnalban betért egy II. kerületi benzinkútra – írja a közösségi oldalán a Budapesti rendőr-főkapitányság. Egy tízliteres műanyag kannába benzint kért, majd gyalog indult tovább, nem is akárhova. A célja a korábbi párja autója volt.

A benzint rálocsolta az autóra, majd meggyújtotta, az pedig percek alatt teljesen kiégett. Időközben rájött, hogy ez így nem igazán van rendben, de ennek ellenére sem hívott segítséget, inkább elmenekült. Az autóról a tűz tovább terjedt egy előtte parkoló Audira is, ami szintén a lángok martalékává vált. A tüzet végül a tűzoltók fékezték meg. 

A két autóban több mint 11 millió forint kár keletkezett.

A rendőrök adatgyűjtésbe fogtak, és a helyszínelés közben előkerült egy közeli kukából egy műanyag tartály is, amelyben a benzin volt. A rajta lévő címke elvezette őket ahhoz a benzinkúthoz, ahol a benzint vásárolták, innentől már nem volt nehéz dolguk, így a 24 éves nőt még aznap elfogták. A II. kerületi rendőrök a rongálás bűntett miatt indított eljárásban a nőt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

