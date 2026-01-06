Tíz liter benzint vett a fiatal nő a budapesti benzinkúton, nem a jó szándék vezérelte

Nagyon dühös volt az elmúlt év utolsó előtti napján egy fiatal nő, ezért hajnalban betért egy II. kerületi benzinkútra – írja a közösségi oldalán a Budapesti rendőr-főkapitányság. Egy tízliteres műanyag kannába benzint kért, majd gyalog indult tovább, nem is akárhova. A célja a korábbi párja autója volt.
A benzint rálocsolta az autóra, majd meggyújtotta, az pedig percek alatt teljesen kiégett. Időközben rájött, hogy ez így nem igazán van rendben, de ennek ellenére sem hívott segítséget, inkább elmenekült. Az autóról a tűz tovább terjedt egy előtte parkoló Audira is, ami szintén a lángok martalékává vált. A tüzet végül a tűzoltók fékezték meg.
A két autóban több mint 11 millió forint kár keletkezett.
További Belföld híreink
A rendőrök adatgyűjtésbe fogtak, és a helyszínelés közben előkerült egy közeli kukából egy műanyag tartály is, amelyben a benzin volt. A rajta lévő címke elvezette őket ahhoz a benzinkúthoz, ahol a benzint vásárolták, innentől már nem volt nehéz dolguk, így a 24 éves nőt még aznap elfogták. A II. kerületi rendőrök a rongálás bűntett miatt indított eljárásban a nőt kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Menekülnek a tiszások a süllyedő hajóról
Végleg felhagytak Magyar Péterék a botrányos előéletű Tisza Világ használatával.
Schmidt Mária: A tény, amit Magyarország előbb ismert fel mint az Egyesült Államok
Hosszú írást tett közzé hazánk egyik legismertebb történésze.
Bóka János úgy helyretette a HVG újságíróját, hogy köpni-nyelni nem tudott
Az egykor szebb napokat látott HVG/Eurológus súlyos értelmezési hibákat követett.
Beomlott egy bánya Nógrádban, hatalmas kráter tátong ebben a kis községben
A polgármester arra kér, hogy senki ne menjen oda. Galéria is van a kráterről.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Menekülnek a tiszások a süllyedő hajóról
Végleg felhagytak Magyar Péterék a botrányos előéletű Tisza Világ használatával.
Schmidt Mária: A tény, amit Magyarország előbb ismert fel mint az Egyesült Államok
Hosszú írást tett közzé hazánk egyik legismertebb történésze.
Bóka János úgy helyretette a HVG újságíróját, hogy köpni-nyelni nem tudott
Az egykor szebb napokat látott HVG/Eurológus súlyos értelmezési hibákat követett.
Beomlott egy bánya Nógrádban, hatalmas kráter tátong ebben a kis községben
A polgármester arra kér, hogy senki ne menjen oda. Galéria is van a kráterről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!