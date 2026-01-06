Tíz liter benzint vett a fiatal nő a budapesti benzinkúton, nem a jó szándék vezérelte

A benzint rálocsolta az autóra, majd meggyújtotta, az pedig percek alatt teljesen kiégett. Időközben rájött, hogy ez így nem igazán van rendben, de ennek ellenére sem hívott segítséget, inkább elmenekült. Az autóról a tűz tovább terjedt egy előtte parkoló Audira is, ami szintén a lángok martalékává vált. A tüzet végül a tűzoltók fékezték meg.

A két autóban több mint 11 millió forint kár keletkezett.