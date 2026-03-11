West Ham Unitedhegyi krisztiánMTKválogatottság

Marco Rossi így segítette a bajban Hegyi Krisztiánt, aki nem mond le a Premier League-álomról

Hegyi Krisztián ismét a magyar élvonalban szerepelve küzd a válogatott behívóért. A West Ham United kapusa tavaly a Debrecen kapuját védte, idén tavasszal az MTK-t erősíti kölcsönjátékosként. A 23 éves labdarúgó lapunknak elárulta, miért tért vissza újra Magyarországra, hogyan segítette súlyos sérülésekor Marco Rossi, lehet-e esélye visszakerülni a Premier League-klubjába. Hegyi Krisztián a DVTK ellen büntetőt védett, amikor a szövetségi kapitány a helyszínen figyelte, hogyan teljesít.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 11. 4:45
Hegyi Krisztián West Ham United's Krisztian Hegyi during the UEFA Europa Conference League Group B soccer match between West Ham United and Silkeborg IF at London Stadium in London, Britain, 27th October 2022. (Photo by Action Foto Sport/NurPhoto)
Hegyi Krisztián többször volt meccskeretben, amikor a West Ham megnyerte a Konferencialigát Fotó: ACTION FOTO SPORT Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpoolban pallérozódó Pécsi Árminhoz hasonlóan Hegyi Krisztián is korán kijutott Angliába. A Szombathelyről indult kapus 16 évesen került a West Ham United akadémiájára. Végigjárta a szamárlétrát, időnként a 2023-ban Konferencialiga-győztes Premier League-klub meccskeretébe is bekerült, de pályára nem lépett a Kalapácsosok felnőttcsapatában. Kölcsönben szerepelt Skóciában, Hollandiában és immár másodszor Magyarországon. Hegyi Krisztián az MTK Budapestnél folyamatosan véd, ám új helyzetbe került: a bennmaradásért küzd a kék-fehérekkel.

Hegyi Krisztián
Hegyi Krisztián kivédte Lamin Colley büntetőjét, de 17 kapott gólnál tart az MTK-ban Fotó: Facebook/MTK Budapest

– Mindenképpen kihívásként tekintek rá. Nyilván ez nem egy könnyű helyzet, de úgy gondolom, ebből úgy tudunk kijönni, hogyha megjön az első győzelem. Utána azzal a pozitív momentummal el tudnánk indulni felfelé. Fájó szívvel zártuk a DVTK elleni 1-1-re végződött mérkőzést, a végén ziccerünk volt, sajnos kimaradt. Össze kell tartania a társaságnak, és optimistának kell maradnunk. Fiatal csapat vagy sem, ez mindegyiknél megteszi a hatását, ha nem jönnek az eredmények. 

Olyan szempontból még pozitív is a szituáció, hogy ebből mi, fiatalabbak tanulni tudunk. Vannak rutinos játékosaink, az öltözőben ők kezelik a helyzetet. Az az egy győzelem hiányzik már

 – fogalmazott lapunknak nyilatkozva Hegyi Krisztián, aki arra utalt, hogy 6 forduló óta nyeretlen az MTK, amely mindössze két ponttal gyűjtött többet, mint a kiesőhelyen lévő Diósgyőr. Akár fordulhatott volna a kocka, de a kiesési rangadó elején a kapus kivédte Lamin Colley büntetőjét.

– Jött a megérzés, hogy a jobb kezem felé rúgja. Sok tizenegyest ítéltek ellenünk ezen a hét mérkőzésen, amelyen az MTK-ban védtem, ha jól számolom, már a negyedik volt. Tanulság, jobban oda kell figyelnünk ezekre a helyzetekre, hogy ne adjunk ilyen nagy lehetőségeket az ellenfeleknek.

Hegyi Krisztián kálváriája

A 23 éves labdarúgó játékát is a helyszínen követte figyelemmel Marco Rossi, aki egy éve behívta Hegyit a magyar válogatott keretébe, ám a fiatal kapus az edzőtáborban súlyos sérülést szenvedett. A szövetségi kapitány március 17-én hirdeti ki a hó végén Szlovéniát, majd Görögországot fogadó keretét.

– Nem tagadom, ott van az ember fejében, hogy hamarosan két felkészülési mérkőzést játszik a válogatott. Arra összpontosítok, hogy a teljesítményem jó legyen, illetve egészséges maradjak. Remélem a legjobbakat – fogalmazott Hegyi Krisztián, s azt is elárulta, Marco Rossi is segítette, amikor bajba került.

Amikor pont a válogatott edzésén megsérültem, próbálta tartani bennem a lelket. Bízom benne, hogy a közeljövőben vissza tudok térni Telkibe. Azért volt szükség műtétre, mert leszakadt a csontról az összes izom és ínszalag. Szóval, vissza kellett oda varrni szépen. Kemény 7-8 hónap volt, még mindig azon dolgozom, hogy százszázalékos legyen a lábam.

Hegyi Krisztián
Hegyi Krisztián visszavágyik a West Ham Unitedbe Fotó: ACTION FOTO SPORT/NurPhoto

Cél a Premier League

A válogatottság, legalábbis a kerettagság a klubkarrierjére is jó hatással lehetne. Hegyi Krisztián ugyanis az angol első osztályban bennmaradásért küzdő West Ham United játékosa. 

– Reméljük, az MTK és a West Ham is megkapaszkodik. Most mindkét csapatom küszködik, de remélhetőleg a nyárra minden jóra fordul. 

Töretlenül hiszek abban, hogy egyszer lehetőséghez jutok Angliában. Van még egyéves szerződésem és egy opcióm. A legfontosabb, hogy visszakerüljek arra a szintre, ahol a sérülésem előtt voltam

 – tudatta a fiatal, de komoly tapasztalatokat is szerzett kapus, aki azt is elárulta, miért tért újra haza.

– A válogatottság is fontos szempont volt abban, hogy ismét Magyarországra igazoltam. Jobban szem előtt vagyok. Az NB I olyan első osztályú bajnokság, ahol a fiatalok egyre többet játszanak. Nyilván a szabályok is elősegítik ezt, én a magam 23 évével ebből már kimaradok – mondta lapunknak Hegyi Krisztián.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekzelenszkij

Átok reá….

Kondor Katalin avatarja

Minden hír arról szól, hogy ez idő tájt Európában a végtelen hazugság az úr, azt az embert pedig, aki a nép zászlaját nem dobja el, no azt bizony örökösen támadni kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.