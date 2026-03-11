Marco Rossi így segítette a bajban Hegyi Krisztiánt, aki nem mond le a Premier League-álomról

A Liverpoolban pallérozódó Pécsi Árminhoz hasonlóan Hegyi Krisztián is korán kijutott Angliába. A Szombathelyről indult kapus 16 évesen került a West Ham United akadémiájára. Végigjárta a szamárlétrát, időnként a 2023-ban Konferencialiga-győztes Premier League-klub meccskeretébe is bekerült, de pályára nem lépett a Kalapácsosok felnőttcsapatában. Kölcsönben szerepelt Skóciában, Hollandiában és immár másodszor Magyarországon. Hegyi Krisztián az MTK Budapestnél folyamatosan véd, ám új helyzetbe került: a bennmaradásért küzd a kék-fehérekkel.

Hegyi Krisztián kivédte Lamin Colley büntetőjét, de 17 kapott gólnál tart az MTK-ban Fotó: Facebook/MTK Budapest

– Mindenképpen kihívásként tekintek rá. Nyilván ez nem egy könnyű helyzet, de úgy gondolom, ebből úgy tudunk kijönni, hogyha megjön az első győzelem. Utána azzal a pozitív momentummal el tudnánk indulni felfelé. Fájó szívvel zártuk a DVTK elleni 1-1-re végződött mérkőzést, a végén ziccerünk volt, sajnos kimaradt. Össze kell tartania a társaságnak, és optimistának kell maradnunk. Fiatal csapat vagy sem, ez mindegyiknél megteszi a hatását, ha nem jönnek az eredmények.

Olyan szempontból még pozitív is a szituáció, hogy ebből mi, fiatalabbak tanulni tudunk. Vannak rutinos játékosaink, az öltözőben ők kezelik a helyzetet. Az az egy győzelem hiányzik már

– fogalmazott lapunknak nyilatkozva Hegyi Krisztián, aki arra utalt, hogy 6 forduló óta nyeretlen az MTK, amely mindössze két ponttal gyűjtött többet, mint a kiesőhelyen lévő Diósgyőr. Akár fordulhatott volna a kocka, de a kiesési rangadó elején a kapus kivédte Lamin Colley büntetőjét.

– Jött a megérzés, hogy a jobb kezem felé rúgja. Sok tizenegyest ítéltek ellenünk ezen a hét mérkőzésen, amelyen az MTK-ban védtem, ha jól számolom, már a negyedik volt. Tanulság, jobban oda kell figyelnünk ezekre a helyzetekre, hogy ne adjunk ilyen nagy lehetőségeket az ellenfeleknek.

Hegyi Krisztián kálváriája

A 23 éves labdarúgó játékát is a helyszínen követte figyelemmel Marco Rossi, aki egy éve behívta Hegyit a magyar válogatott keretébe, ám a fiatal kapus az edzőtáborban súlyos sérülést szenvedett. A szövetségi kapitány március 17-én hirdeti ki a hó végén Szlovéniát, majd Görögországot fogadó keretét.