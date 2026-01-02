Válogatott-kerettag kapust igazolt Angliából az NB I-es csapat, de ennek megvan az ára

Hegyi Krisztián újra a magyar első osztályban építené fel magát. Az MTK Budapest bejelentette: NB I-es csapatát erősíti a tavaszi szezonban a fiatal, de tapasztalt kapus, aki a Premier League-ben szereplő West Ham Unitedtől kölcsönben érkezett a klubhoz . A 196 cm magas, 23 éves kapust korábban már Marco Rossi is meghívta a felnőttválogatott keretébe, míg az U21-es válogatott kapuját 25 alkalommal védte.

Hegyi Krisztián tavaly még a DVSC mezét viselte, tavasszal az MTK-ét fogja (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Hegyi Krisztián helyet követel magának az MTK-nál

Hegyi Krisztián az MTK közlése szerint pénteken munkába áll. A Haladásban nevelkedett kapus újra élvonalban szeretne játszani, ahogy korábban az NB I mellett Hollandiában és Skóciában is tette.

Hiába alakult remekül a tavalyi debreceni szerepvállalása, s került be a felnőttválogatott keretébe, éppen Marco Rossi egyik keretedzésén elszakadt a combizma.

A West Ham United visszarendelte és gondoskodott a műtétjéről is. A jelenleg a Premier League-ben maradásért küzdő angol klub tartalékcsapatában hat mérkőzésen jutott szerephez, az MTK színeiben ismét felnőttek között védhet.