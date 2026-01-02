MTK Budapesthegyi krisztiánWest Ham United Football Clubkölcsönszerződés

Válogatott-kerettag kapust igazolt Angliából az NB I-es csapat, de ennek megvan az ára

Kapusposzton erősített a labdarúgó NB I 9. helyén telelő MTK Budapest. A kék-fehér együttes tavaszra kölcsönvette Hegyi Krisztiánt, az angol West Ham United kötelékébe tartozó korábbi utánpótlás-válogatott játékost. A 23 éves kapus egy éve a Debrecent erősítette, sérülés, műtét után ismét formába lendülne és magasabb szinten védene, miután ősszel a Premier League-klub tartalékcsapatában szerepelt. Hegyi Krisztián érkezésével kérdéses a szintén válogatott-kerettag Demjén Patrik sorsa.

2026. 01. 02. 8:40
Hegyi Krisztián Budapest, 2024. március 21. Hegyi Krisztián kapus a Magyarország - Moldova U21-es barátságos labdarúgó-mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2024. március 21-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Hegyi Krisztián itt éppen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban vetődött az U21-es válogatottban (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Hegyi Krisztián újra a magyar első osztályban építené fel magát. Az MTK Budapest bejelentette: NB I-es csapatát erősíti a tavaszi szezonban a fiatal, de tapasztalt kapus, aki a Premier League-ben szereplő West Ham Unitedtől kölcsönben érkezett a klubhoz . A 196 cm magas, 23 éves kapust korábban már Marco Rossi is meghívta a felnőttválogatott keretébe, míg az U21-es válogatott kapuját 25 alkalommal védte. 

Hegyi Krisztián
Hegyi Krisztián tavaly még a DVSC mezét viselte, tavasszal az MTK-ét fogja (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Hegyi Krisztián helyet követel magának az MTK-nál

Hegyi Krisztián az MTK közlése szerint pénteken munkába áll. A Haladásban nevelkedett kapus újra élvonalban szeretne játszani, ahogy korábban az NB I mellett Hollandiában és Skóciában is tette. 

Hiába alakult remekül a tavalyi debreceni szerepvállalása, s került be a felnőttválogatott keretébe, éppen Marco Rossi egyik keretedzésén elszakadt a combizma.

A West Ham United visszarendelte és gondoskodott a műtétjéről is. A jelenleg a Premier League-ben maradásért küzdő angol klub tartalékcsapatában hat mérkőzésen jutott szerephez, az MTK színeiben ismét felnőttek között védhet. 

Mi lesz kapustársával, Demjén Patrikkal?

A 23 esztendős kapus egy éve Megyeri Balázst szorította ki a DVSC-ből, ezúttal a válogatott-kerettag Demjén Patrik lehetne a riválisa. Igen ám, csak a két és fél éve első számú hálóőr szerződése a nyáron lejár, sajtóinformációk szerint már az új csapatával tárgyal, illetve a klub dolgozik az értékesítésén. A Hegyinél négy évvel idősebb, szintén korábbi U21-es válogatott focista – ahogy a 9. helyen telelő csapata – nem élete félszezonját futotta. Jellemző az MTK-nál zajló átalakulásra, hogy edzőt is váltott a csapat, s litván válogatott védőt is igazolt.

Az MTK hivatalos oldalán hozzászólók egyöntetűen örülnek Hegyi Krisztián kölcsönvételének, ugyanakkor sajnálnák Demjén távozását. 

Van, aki szerint jó párost alkothat Hegyi azzal a Fadgyas Tamással, aki a szezonzárón büntetőt is hárítva, 30 évesen debütált az élvonalban. Most úgy tűnik, marad a kispadon, Hegyi pedig sokadszor rugaszkodik neki, hogy Angliában is lássák, mennyire jó kapus.

