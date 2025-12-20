Hiába az MTK-edző mesteri húzása a búcsúmeccsén, saját védője megpecsételte a csapat sorsát

Az már az idei utolsó forduló előtt biztossá vált, hogy az MTK kispadjáról távozik Horváth Dávid a Zalaegerszeg elleni NB I-es mérkőzés után. Az új vezetőedző majd Pinezits Máté lesz, míg Horváth a klub hosszú távú szakmai stratégiájáért felel majd a jövőben. A magyar edző Hornyák Zsolt után a második legrégebben kinevezett tréner volt, Horváth az MTK-t több mint három éven át irányította. A búcsúmérkőzés pedig nem ígérkezett könnyűnek a nyolcadik MTK-nak, ugyanis ahhoz a ZTE-hez látogatott, amely az elmúlt öt meccséből négyet is megnyert.

A ZTE–MTK mérkőzésen Horváth Dávid csapata került előnybe az első félidőben. Fotó: MTI/Katona Tibor

A 14. percben a zalaiak legeredményesebb játékosa, Skriber Alen lövése a kapufán csattant, majd az MTK a túloldalt az első nagy helyzetéből megszerezte a vezetést.

A 29. percben egy gyorsan végigvitt támadás során Robert Polievka készített elő a jobb oldalon érkező Molnár Ádinnak, a 21 éves támadó pedig laposan betalált Gundel-Takács Bence kapujába.

ZTE–MTK: az első bajnokiján büntetőt védett Fadgyas

A középkezdés után a hazaiak szinte egyből egyenlítettek, Joao Victor azonban nem találta el az MTK kapuját.

A szünetet követően a zalaiak tovább folytatták a vendég kapu ostromlását, a 61. percben aztán komikus jelenetek játszódtak le a vendégek tizenhatosán belül. A gólvonalról lényegében két ZTE-játékos is gólt szerezhetett volna, de végül ez nem jött össze. A 82. percben aztán a Zalaegerszeg büntetőt kapott a videóbíró segítségével.

A labda mögé Skribek állt, de ezt védte az a Fadgyas Tamás, akinek ez volt az első NB I-es mérkőzése. A 30 éves kapus karrierje során idáig várt a nagy pillanatra, Horváth Dávid vezetőedző pedig az utolsó mérkőzésén Demjén Patrik helyett Fadgyast nevezte a kezdőbe – nem volt rossz döntés.

Hatalmas védelmi hiba, oda az MTK-győzelem

Már-már úgy nézett ki, hogy a kihagyott büntető után a vendégek megnyerik a meccset, csakhogy a hosszabbítás első percében egy előre vágott labdát az MTK grúz védője, Ilja Beriashivli nem fejelt ki, sőt a fejét is lehúzta. Ez hatalmas hiba volt, a csereként beálló Klausz Milán ki is használta, 1-1. Így pedig az MTK november 9-e óta továbbra is nyeretlen,