Tisztes vereség az olimpiai bronzérmes ellen a női kosárlabda-vb-selejtezőn

A papírformának megfelelően az olimpiai bronzérmes Ausztrália nyert a magyar csapat ellen. Az isztambuli női kosárlabda- vb-selejtező harmadik fordulójában a sokkal esélyesebb ellenfél 71-58-ra nyert Magyarország ellen.

Lantos Gábor
2026. 03. 14. 14:22
Dombai Réka néhány remek dobással vétette magát észre Ausztrália ellen
A világ egyik legjobb csapata, az ausztrál női kosárlabda-válogatott volt a magyarok ellenfele Isztambulban a világbajnoki selejtező harmadik fordulójában. Az ausztrál válogatott eddig mindkét csoportmeccsét megnyerte, a 2024-es párizsi olimpián a harmadik helyen végzett, tavaly pedig az Ázsia-kupán lett aranyérmes. Utóbbi eredményének köszönhetően kijutott az idei világbajnokságra, ennek ellenére játszania kell a vb-selejtezőn. Ráadásul ezeket az eredményeket is beleszámolják a végső helyezésekbe, szóval a magyarok számára egyáltalán nem volt mindegy, mi lesz ennek az összecsapásnak a végeredménye. Akkor sem, ha tudtuk, hogy ezen a mérkőzésen nem mi vagyunk az esélyesek.

A női kosárlabda-vb-selejtezőn Völgyi Péter szövetségi kapitány Ausztrália ellen készült  FOTÓ: MKOSZ

A női kosárlabda legjobbjai készültek a magyarok ellen

Már csak azért sem, mert Ausztrália minden tekintetben jobb csapat. A magyar női válogatott története során eddig kétszer tudott ellene nyerni, ötször viszont kikapott. Az ausztrálok nagyon erős kerettel érkeztek Isztambulba, azaz egyáltalán nem veszik félvállról a selejtezőt. A 2025-ös Ázsia-kupa-győztes ausztrál csapatból heten most is itt vannak (Stephanie Reid, Cayla George, Isobel Borlase, Zitina Aokuso, Alexandra Fowler, Alex Wilson és Chloe Bibby), melléjük öt olyan játékos csatlakozott (Jade Melbourne, Steph Talbot, Alanna Smith, Ezi Magbegor és Sami Whitcomb), akik a WNBA-ben játszanak. Nyugodtan kimondhattuk tehát, hogy ilyen erős ellenféllel szemben földöntúli bravúr kellett volna a sikerhez. A kezdés előtt 30 perccel 11 néző lézengett a 10 ezres isztambuli csarnokban. A kezdésre ez a szám megtízszereződött.

Kezdéskor arra is választ kaptunk, hogy a magyarok a legerősebb ötössel vágtak neki a meccsnek, szó sem volt tehát arról, hogy a kulcsemberek ezen a mérkőzésen ne kapnának lehetőséget. Nem indult rosszul a csata, mert 2-0-s ausztrál vezetés után Dubei triplájával a magyaroknál volt az előny. Sajnos, nem sokáig. Alacsony színvonalú volt az első negyed játéka, rengeteg kihagyott helyzettel mind a két oldalon. Viszont amikor a magyar csapat vezetett, azt nem volt rossz nézni. Márpedig vezettünk nem is egyszer. Nem sokkal az első negyed vége előtt Dubei Debóra a második hármasát hintette el, ezzel 12-9 lett az állás a javunkra. Ebből a három pontból egy megmaradt az első szünetre, éppen ezért némi meglepetésre 10 perc játékot követően a magyar csapat vezetett 14-13-ra.

Jó magyar triplák a második negyedben

A második negyed elején Dubei harmadik hármasa is szépen hullott be a kosárba, a Győr játékosa ezzel már 9 pontnál járt, s továbbra sem hagytuk magunkat leszakítani. 17-17-es állásnál Török Ágnes véletlenül orrba verte Isobel Borlase-t, ezért állt a játék. Sajnos 17-17 után nem a mi perceink következtek. Eladott labdák sorozatából ébresztettük fel az addig alvó ausztrál csapatot, amely egy 9-0-s sorozatot produkálva húzott el 26-17-re. Nagy kár volt ezért, mert 17-17-ig tényleg jól tartottuk magunkat. Nem véletlenül kellett a magyar szövetségi kapitánynak időt kérnie, meg kellett állítani a sárga-zöldek nagy rohamát. 

Dubei Debóra bátran játszott és sikeres hármasokkal kergette őrületbe az ausztrál csapatot  FOTÓ: MKOSZ

Dombai Rékának sikerült mindez egy hármassal, kár, hogy a védekezést továbbra sem sikerült összerakni. De Dombai részéről ez legalább bátor, vagány vállalkozás volt. Miként Varga Aliz hármasa is, amely után az ausztrál csapatnak kellett időt kérnie. Ekkor a 17. percben járt az összecsapás és 32-27-re vezetett Ausztrália. Távoli dobásokkal próbáltuk megtörni az olimpiai bronzérmest, és ez olykor össze is jött. Viszont a palánk alatt nem sikerült Ezi Magbegor semlegesítése. Ennek ellenére örömmel néztük a 18 éves Josepovits Kinga bátor dupláját. A nagyszünetben csak 7 pontos hátrányban voltunk, nagy kérdés, mennyi erő maradt bennünk a második félidőre.

A nagyszünetet követően Völgyi Péter visszahozta a legerősebb ötöst, Kiss Virág jól büntetőzött, tartottuk magunkat, azaz nem engedtük ellépni az ausztrál csapatot. A 23. percben Juhász Dorka is megszerezte első pontját, miután elég durván szabálytalankodtak vele szemben. A színvonal megint visszaesett, mindkét csapat nagyon sokat hibázott. A rutinosabb ausztrálok persze jól őrizték előnyüket, nekik nem volt semmi sürgős. 50-38-as ausztrál vezetésnél kellett időt kérni, de ekkor már mind fizikálisan, mind fejben nagyon elfáradtunk. Ez azt jelentette, hogy az ellenfél viszonylag könnyen szerzett újabb és újabb pontokat. A harmadik negyed vége után 57-43-ra vezetett az ellenfél, ez azt jelentette, hogy ekkora hátrányt aligha lehetett már behozni.

A fiatal Josepovits Kinga is lehetőséget kapott az olimpiai bronzérmes ellen FOTÓ: MKOSZ

A negyedik negyedben az volt a kérdés, mennyire veszi komolyan a meccset az ellenfél. Az ausztrál kispad reakcióit figyelve sajnos komolyan vették. Így aztán szépen lépegettek előre és növelték a különbséget. Toman Réka szép hármast dobott, ezzel 49-60 lett az állás, azaz megvolt a remény arra, hogy tíz ponton belülre kerüljünk. Josepovits Kinga nagyszerű betörése után ez is összejött, 3.42 volt hátra. Ez tényleg nagyon szép mozzanata volt a meccsnek. A pályán lévő magyarok szépen küzdöttek és egyetlen pillanatig nem adták fel a mérkőzést. 

A magyar női kosárlabda-válogatott elszenvedte második vereségét az isztambuli tornán. Vasárnap 12.30-tól Argentína ellen lépünk pályára, s az a meccs már tényleg sorsdöntő lesz a vb-kvalifikáció szempontjából. 

Női kosárlabda-vb-selejtező, 3. forduló: Ausztrália–Magyarország 71-58 (13-14, 27-19, 17-10, 14-15)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

