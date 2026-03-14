Tisztes vereség az olimpiai bronzérmes ellen a női kosárlabda-vb-selejtezőn

A világ egyik legjobb csapata, az ausztrál női kosárlabda-válogatott volt a magyarok ellenfele Isztambulban a világbajnoki selejtező harmadik fordulójában. Az ausztrál válogatott eddig mindkét csoportmeccsét megnyerte, a 2024-es párizsi olimpián a harmadik helyen végzett, tavaly pedig az Ázsia-kupán lett aranyérmes. Utóbbi eredményének köszönhetően kijutott az idei világbajnokságra, ennek ellenére játszania kell a vb-selejtezőn. Ráadásul ezeket az eredményeket is beleszámolják a végső helyezésekbe, szóval a magyarok számára egyáltalán nem volt mindegy, mi lesz ennek az összecsapásnak a végeredménye. Akkor sem, ha tudtuk, hogy ezen a mérkőzésen nem mi vagyunk az esélyesek.

A női kosárlabda legjobbjai készültek a magyarok ellen

Már csak azért sem, mert Ausztrália minden tekintetben jobb csapat. A magyar női válogatott története során eddig kétszer tudott ellene nyerni, ötször viszont kikapott. Az ausztrálok nagyon erős kerettel érkeztek Isztambulba, azaz egyáltalán nem veszik félvállról a selejtezőt. A 2025-ös Ázsia-kupa-győztes ausztrál csapatból heten most is itt vannak (Stephanie Reid, Cayla George, Isobel Borlase, Zitina Aokuso, Alexandra Fowler, Alex Wilson és Chloe Bibby), melléjük öt olyan játékos csatlakozott (Jade Melbourne, Steph Talbot, Alanna Smith, Ezi Magbegor és Sami Whitcomb), akik a WNBA-ben játszanak. Nyugodtan kimondhattuk tehát, hogy ilyen erős ellenféllel szemben földöntúli bravúr kellett volna a sikerhez. A kezdés előtt 30 perccel 11 néző lézengett a 10 ezres isztambuli csarnokban. A kezdésre ez a szám megtízszereződött.

Kezdéskor arra is választ kaptunk, hogy a magyarok a legerősebb ötössel vágtak neki a meccsnek, szó sem volt tehát arról, hogy a kulcsemberek ezen a mérkőzésen ne kapnának lehetőséget. Nem indult rosszul a csata, mert 2-0-s ausztrál vezetés után Dubei triplájával a magyaroknál volt az előny. Sajnos, nem sokáig. Alacsony színvonalú volt az első negyed játéka, rengeteg kihagyott helyzettel mind a két oldalon. Viszont amikor a magyar csapat vezetett, azt nem volt rossz nézni. Márpedig vezettünk nem is egyszer. Nem sokkal az első negyed vége előtt Dubei Debóra a második hármasát hintette el, ezzel 12-9 lett az állás a javunkra. Ebből a három pontból egy megmaradt az első szünetre, éppen ezért némi meglepetésre 10 perc játékot követően a magyar csapat vezetett 14-13-ra.