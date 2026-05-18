Curacao megint meglepte a futballvilágot: a szigetvilág legismertebb zenésze rappelte el élő adásban a vb-keretet
A futballtörténelem legritmusosabb és egyben legmeglepőbb kerethirdetését hozta el a karibi térség. Az arubai énekes-rapper és producer, Jeon, a rádióban élőben, egy lüktető hiphop beat kíséretében rappelte el Curacao labdarúgó-válogatottjának keretét a 2026-os világbajnokságra. A levélben érkezett névsort a válogatott élére visszatért Dick Advocaat állította össze.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!