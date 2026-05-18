A ring zsenije és a meccsei, amelyek megváltoztatták az ökölvívást

Számos olyan legendája van a profi ökölvívásnak, aki teljesítményével kitörölhetetlen nyomot hagyott maga mögött a sportág aranykönyvében. Közéjük tartozik az amatőrök között olimpiai bajnok, a profik között öt súlycsoportban is világbajnok Sugar Ray Leonard, aki most ünnepelte a 70. születésnapját. Az amerikai bokszzseni és a három nagy riválisa – Roberto Duran, Marvin Hagler és Thomas Hearns – ringháborúi újraírták azt, amit addig a sportágról gondoltunk. Ő volt az első bunyós, aki átlépte a 100 millió dolláros bevételt.

Molnár László
2026. 05. 18. 20:29
Sugar Ray Leonard a valahavolt egyik legjobb ökölvívó Fotó: Europress/AFP/Scott Flynn
Sugar Ray Leonard az amatőrök és a profik között is a csúcsra ért     Fotó: Europress/AFP/Gabriel Bolys / AFP

Öt súlycsoport királya lett

Profi debütálására 1977. február 5-én került sor. Menedzsmentje élére a legendás edzőt, Angelo Dundee-t, Muhammad Ali korábbi trénerét fogadta meg, ami az egyik legjobb döntésnek bizonyult. Leonard nemcsak a ringben volt zseni, hanem az üzleti életben is: ő lett az első olyan ökölvívó, aki pusztán a meccspénzekből több mint 100 millió dollárt keresett pályafutása során, ezzel örökre megváltoztatva a profi boksz gazdasági szerkezetét.

Káprázatos gyorsaságának, kombinációs készségének és showman karakterének köszönhetően a televíziós társaságok kedvence lett. Sorra nyerte a meccseit, míg végül 1979-ben, egy emlékezetes, magas szintű technikai csatában a 15. menetben technikai KO-val legyőzte Wilfred Benítezt, megszerezve a WBC váltósúlyú világbajnoki övét. Ez a győzelem indította el őt azon az úton, amelynek során végül öt különböző súlycsoportban

  • váltósúly, 
  • nagyváltósúly, 
  • középsúly, 
  • nagyközépsúly
  • félnehézsúly
    szerzett világbajnoki címet.

Az 1980-as években az „Évtized Bokszolójának” választották, míg a Ring Magazin 1979-ben és 1981-ben az Év Harcosának választotta. 1981-ben a Sports Illustrated az Év sportolójának választotta, 2002-ben a Ring Magazintól újabb elismerést kapott, hiszen Leonardot az elmúlt 80 év legnagyobb bokszolói közé választották.

Sugar Ray Leonard pontozással verte kettejük harmadik, 1989-es ringháborújában egyik korábbi legyőzőjét, Roberto Durant     Fotó: Europress/AFP/Scott Flynn

A legnagyobb csaták és rivalizálások

Leonard pályafutását a korszak többi zsenijével vívott, epikus küzdelmei tették halhatatlanná. A „Négy Király” – Leonard, Roberto Duran, Thomas Hearns és Marvin Hagler – egymás elleni meccsei jelentik a modern ökölvívás csúcspontját. Nem árt megjegyezni, hogy valamennyien bokszoltak egymással, és Leonard volt az egyetlen, aki képes volt legyőzni a másik három világklasszist.

A „Brawl in Montreal” és a „No Mas” (Roberto Duran ellen)

  • 1980 júniusában Montrealban Leonard szembekerült a félelmetes panamai Roberto Durannal. Leonard elkövette azt a hibát, hogy belebocsátkozott Durán verekedős stílusába, és szoros pontozással elszenvedte élete első profi vereségét. 
  • A revansra nem kellett sokat várni: ugyanazon év novemberében rendezték meg a visszavágót New Orleansben. Ezen a meccsen Leonard már a saját ritmusát diktálta, táncolt, hergelte és megalázta Durant, aki a 8. menetben teljesen frusztráltan hátat fordított, és azt mondta a bírónak: „No más” (Nem tovább). Leonard technikai KO-val szerezte vissza a címét.

A váltósúlyú egységesítés (Thomas „Hitman” Hearns ellen)

  • 1981 szeptemberében a veretlen, hatalmas ütőerejű Thomas Hearns ellen lépett szorítóba a váltósúly vitathatatlan bajnoki címéért. 
  • Hearns a meccs középső szakaszában komoly pontelőnyre tett szert, és Leonard szeme csúnyán bedagadt. 
  • Angelo Dundee a sarkában a híres mondattal tüzelte fel: „Elszúrod, fiam! Elszúrod!” 
  • Leonard az utolsó erejét összeszedve, elképesztő rohamot indított, és a 14. menetben technikai KO-val megállította Hearnst az év meccsén.

A szenzációs visszatérés (Marvelous Marvin Hagler ellen)

  • Miután Leonardnál 1982-ben retinaleválást állapítottak meg, megműtötték, és évekre visszavonult a sporttól. 
  • 1987 áprilisában azonban – közel három év teljes kihagyás után – visszatért, hogy megmérkőzzön a középsúlyt hét éve terrorizáló Marvelous Marvin Haglerrel. Senki sem adott esélyt az egy súlycsoporttal lejjebbről érkező Leonardnak. 
  • Ő azonban taktikai mesterművet mutatott be: gyors elmozgásokkal és a menetek utolsó másodperceiben bemutatott látványos kombinációkkal megosztott pontozással legyőzte Haglert, elhódítva a WBC középsúlyú koronáját. Ez a mai napig a boksz történetének egyik legvitatottabb, de egyben legnagyobb stratégiai diadala.

Pályafutása későbbi szakaszában, 1988-ban egyetlen este alatt két súlycsoport bajnoki címét is begyűjtötte, amikor Donny Lalonde-ot ütötte ki a nagyközépsúlyú és félnehézsúlyú WBC-övekért. Karrierje végén még vívott egy döntetlennel végződő visszavágót Hearnsszel (1989), illetve pontozással verte Durant a harmadik meccsükön. Az időt azonban ő sem győzhette le: a Terry Norris (1991) és a Hector Camacho (1997) elleni vereségek után végleg szögre akasztotta a kesztyűt. 1997-ben azonnal beválasztották a Nemzetközi Ökölvívó Hírességek Csarnokába.

A két nagy rivális, Marvin Hagler és Sugar Ray Leonard a pályafutásuk befejezése után közös vállalkozásokat is indított     Fotó: Europress/AFP/Don Emmert

Öröksége a hetvenedik éven túl

Sugar Ray Leonard nemcsak a bajnoki övei miatt vált ikonná, hanem azért is, mert a ringen kívül is eleganciát, karizmát és intelligenciát sugárzott. Az 1980-as években az amerikai popkultúra szerves részévé vált, reklámok arca volt, visszavonulása után pedig elismert szakkommentátorként és motivációs előadóként tevékenykedett. 

Saját alapítványán (Sugar Ray Leonard Foundation) keresztül évtizedek óta támogatja a gyermekkori cukorbetegség kutatását.

Hetvenévesen, visszatekintve egy olyan életútra, amely a Palmer Park-i szegénységből a világ legcsillogóbb Las Vegas-i szorítóiig vezetett, elmondhatjuk: Sugar Ray Leonard neve egyet jelent a bokszzsenialitással. Gyorsasága és a sportág iránti tisztelete örök zsinórmérték marad a jövő bajnokai számára.

A meccs, amikor Sugar Ray Leonard megszerezte első profi világbajnoki címét:

