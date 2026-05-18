A ring zsenije és a meccsei, amelyek megváltoztatták az ökölvívást

Sugar Ray Leonard az amatőrök és a profik között is a csúcsra ért Fotó: Europress/AFP/Gabriel Bolys / AFP

Öt súlycsoport királya lett

Profi debütálására 1977. február 5-én került sor. Menedzsmentje élére a legendás edzőt, Angelo Dundee-t, Muhammad Ali korábbi trénerét fogadta meg, ami az egyik legjobb döntésnek bizonyult. Leonard nemcsak a ringben volt zseni, hanem az üzleti életben is: ő lett az első olyan ökölvívó, aki pusztán a meccspénzekből több mint 100 millió dollárt keresett pályafutása során, ezzel örökre megváltoztatva a profi boksz gazdasági szerkezetét.

Káprázatos gyorsaságának, kombinációs készségének és showman karakterének köszönhetően a televíziós társaságok kedvence lett. Sorra nyerte a meccseit, míg végül 1979-ben, egy emlékezetes, magas szintű technikai csatában a 15. menetben technikai KO-val legyőzte Wilfred Benítezt, megszerezve a WBC váltósúlyú világbajnoki övét. Ez a győzelem indította el őt azon az úton, amelynek során végül öt különböző súlycsoportban

váltósúly,

nagyváltósúly,

középsúly,

nagyközépsúly

félnehézsúly

szerzett világbajnoki címet.

Az 1980-as években az „Évtized Bokszolójának” választották, míg a Ring Magazin 1979-ben és 1981-ben az Év Harcosának választotta. 1981-ben a Sports Illustrated az Év sportolójának választotta, 2002-ben a Ring Magazintól újabb elismerést kapott, hiszen Leonardot az elmúlt 80 év legnagyobb bokszolói közé választották.

Sugar Ray Leonard pontozással verte kettejük harmadik, 1989-es ringháborújában egyik korábbi legyőzőjét, Roberto Durant Fotó: Europress/AFP/Scott Flynn

A legnagyobb csaták és rivalizálások

Leonard pályafutását a korszak többi zsenijével vívott, epikus küzdelmei tették halhatatlanná. A „Négy Király” – Leonard, Roberto Duran, Thomas Hearns és Marvin Hagler – egymás elleni meccsei jelentik a modern ökölvívás csúcspontját. Nem árt megjegyezni, hogy valamennyien bokszoltak egymással, és Leonard volt az egyetlen, aki képes volt legyőzni a másik három világklasszist.