strasbourgfidesz - kdnpszobor

Reagált a Fidesz–KDNP a strasbourgi Petőfi-szobor elleni vandál támadásra

Reagált a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja a strasbourgi Petőfi-szobrot ért támadásra. Felszólítjuk a francia hatóságokat, hogy mielőbb derítsék fel a vandál támadás körülményeit és kerítsék kézre az elkövetőket – írták közleményükben a Fidesz–KDNP képviselői.

Munkatársunktól
2026. 05. 18. 20:03
Gál Kinga európai parlamenti képviselő Fotó: Hans Lucas via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mély megdöbbenéssel és felháborodva értesültünk a strasbourgi Petőfi-szobrot ért vandál támadásról

– szögezték le a képviselők.

A Petőfi-szobor 2004 óta delegációnknak a nemzeti ünnepeink alkalmából tartott megemlékezéseinek is a helyszíne Strasbourgban. Felháborító, fájdalmas és a legmesszebbmenőkig elítélendő a magyar nemzeti kulturális örökségünk és a történelmi emlékezetünk fontos helyszínét és emlékművét ért brutális támadás

– emelték ki.

A Strasbourg városa és az 1956-os magyar közösség által 2004-ben felállított emlékmű nem csupán a magyar szabadságeszmény jelképe, hanem nemzeti emlékezetünk és összetartozásunk szimbóluma is – emlékeztet a közlemény.

Felszólítjuk a francia hatóságokat, hogy mielőbb derítsék fel a vandál támadás körülményeit és kerítsék kézre az elkövetőket! A károk felmérése után pedig a hatóságok tegyenek meg mindent, hogy azonnal megkezdődjön az emlékmű és környezetének helyreállítása, továbbá az emlékmű helyszínének a jövőbeni biztosítása

– követelték a képviselők.

A helyreállított Petőfi-szobor továbbra is méltó módon hirdetheti a magyar szabadság és nemzeti összetartozás értékeit Strasbourgban – hangsúlyozták közleményük zárásaként a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői.

Borítókép: Gál Kinga európai parlamenti képviselő (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu