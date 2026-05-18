Magyar Pétertisza pártszalai piroska

Európa legszegényebb országáról beszélnek Magyar Péterék, de a tények mást mutatnak

Szalai Piroska tételesen reagált Magyar Péter karmelita kolostorban tett kijelentéseire. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint a miniszterelnök több gazdasági és társadalmi adatot kiragadva, politikai céloknak megfelelően mutatott be.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 16:50
A miniszterelnök azt is állította, hogy a lakhatás elérhetetlen luxussá vált a fiatalok számára, ez azonban Szalai Piroska szerint nem felel meg a valóságnak. Az elmúlt években számos olyan program indult, amely szélesebb társadalmi rétegek, köztük nemcsak a családosok, hanem a fiatalok számára is könnyebbé tette az ingatlanhoz jutást.

Szalai Piroska az infláció kapcsán azt hangsúlyozta, hogy ez a téma sem maradt ki Magyar Péter felsorolásából, aki szerint a pénzünk elveszítette értékének felét. Szalai szerint ez ismét egy manipulatív kijelentés. Hozzátette: 

a friss adatok szerint februárban az infláció 1,4 százalék volt, áprilisban pedig 2,1 százalék, ami alacsonyabb, mint az eurózóna számos országában.

A politikus szerint a korábbi, Orbán Viktor vezette időszak gazdasági eredményeinek vitatása nemcsak politikai vita tárgya, hanem hosszabb távon az ország teljesítményének megítélését is befolyásolhatja. Szalai Piroska úgy véli, hogy a múlt gazdasági adatainak szerinte torz bemutatása akár azt is szolgálhatja, hogy a jelenlegi kormány előre magyarázatot találjon a később esetleg romló gazdasági mutatókra.

A Fidesz képviselője, a mérnök-közgazdász Szalai Piroska a Hír TV-nek adott interjúban pontokba szedve ismertette, hogy állítása szerint az új miniszterelnök, Magyar Péter eddig hányszor hamisította meg a valóságot, ferdítette el a tényeket, és tüntette fel Magyarországot úgy, mintha Európa legszegényebb országa lenne. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: MW/Polyák Attila)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
