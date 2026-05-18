Szoboszlai Dominik hazaüzent – Dzsudzsák Balázs és Torghelle Sándor is ellene + videó

Vasárnap zárul a Premier League, Szoboszlai Dominik azonban még jövő vasárnap is pályára lép, mégpedig a BudaPart – Kopaszi-gáton a Red Bull Four 2 Score budapesti döntőjén. Egy gálameccsen Szoboszlai Dominik csapata négy korábbi magyar válogatott legenda, Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Kabát Péter és Torghelle Sándor ellen játszik.

2026. 05. 18. 17:12
A BL-döntő másnapján a BudaPart – Kopaszi-gáton a Red Bull Four 2 Score országos fináléja egész napos rendezvény, amely mindenki számára ingyenesen látogatható.

Program:

  • 10.00-17.30.: Red Bull Four 2 Score csoportmérkőzések és egyenes kieséses szakasz
  • 17:30.: Válogatott legendák vs Team Szobó gálamérkőzés
  • 18.00.: Red Bull Four 2 Score döntő

Szoboszlai Dominik számára izgalmas lesz a Premier League zárása

Múlt pénteken az egyaránt a Bajnokok Ligája-indulásra hajtó Aston Villa és Liverpool csatája nyitotta meg a Premier League 37. fordulóját, amely kedden ér véget. Szoboszlai Dominik két gólpasszt is kiosztott Virgil van Dijknak, de egy elcsúszással a hazaiaknak is besegített, akik ezt köszönték szépen, és 4-2-re kiütötték a címvédőt. Az Aston Villa így BL-induló lett, a Liverpool sorsa viszont még nem dőlt el. A záró fordulóban az ötödik helyen álló Liverpool a Brentford gárdáját fogadja. 

