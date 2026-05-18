Liu Shaolin Sándor kínai szerződése lejárt, több időt töltene Magyarországon

A magyar színekben olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu testvérek az elmúlt években Kínát képviselve versenyeztek, de így is szívesen térnek vissza Magyarországra. Az idei olimpiáról lemaradt Liu Shaolin Sándor a Nemzeti Sportnak adott interjújában elárulta, nem gondol még a visszavonulásra, további céljai vannak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 10:35
Liu Shaolin Sándor harmincévesen is élvezi a versenyzést Forrás: Xinhua via AFP
Liu Shaoang első téli olimpiája kínai színekben nem zárult érmekkel. Fotó: Xinhua via AFP/Li Ming

Liu Shaolin Sándor Magyarországon töltötte az elmúlt heteket

Noha a testvéreknek gyerekkoruk óta életük részét képezi a kínai kultúra, az elmúlt három évben sikerült jobban elsajátítani az olvasást és az írást is a helyi nyelven. Eközben viszont a magyar szövetséggel, és Bánhidi Ákos ágazati igazgatóval is megmaradt a jó viszony, olyannyira, hogy Liu Shaolin Sándor például már hetek óta Magyarországon tartózkodik, ahol még mindig felismerik őt az utcán: – Van, hogy beszélgetni is leülök az emberekkel. Mindenki, aki megszólít, elmondja, mennyire sajnálja, hogy elmentünk, de szeretettel fogadnak, és érezhető a támogatásuk. 

Mi mindig leszünk! Nekünk mindig lehet szurkolni.

„Akik korábban drukkoltak nekünk, most is drukkolnak” – hangsúlyozta.

Az interjú zárásaként Liu Shaolin Sándor elárulta, hálásnak érzi magát, amiért összejött neki az olimpiai bajnoki cím, és elért mindent, amit szeretett volna. Ám ez nem jelenti azt, hogy gondolkodik a visszavonuláson: „Szeretek korcsolyázni. Szeretek a jégen lenni, szeretem a jégpálya köze­gét, ott érzem magam igazán otthon. Ha már az otthonról beszéltünk az elején, azt hiszem, kimondhatom, legyen az bárhol, nekem a jégpálya az otthonom.”

 

