kosárlabdaDetroit PistonsDonovan MitchellJames HardenCleveland CavaliersNBA

Évtizedes NBA-átkot tört meg a Cleveland kosarasa Detroitban

Hétfő hajnalban kiderült, hogy ki lesz a New York Knicks ellenfele az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) keleti főcsoportjának döntőjében. A Cleveland Cavaliers a mindent eldöntő hetedik mérkőzésen 125-94-re kiütötte az NBA alapszakaszában első helyen végzett Detroit Pistonst. A Cavaliers legjobbja a 26 ponttal, nyolc gólpasszal és hat lepattanóval záró Donovan Mitchell volt, akit a jegyese, a popénekes Coco Cones is köszöntött a lefújás után. A Clevelandnél négy játékos is legalább húsz pontig jutott, ez klubrekord a rájátszásokban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 9:34
Az NBA egyik legjobb játékosa, Donovan Mitchell a Cleveland Cavaliers csapatával továbbjutott Fotó: Getty Images via AFP/Gregory Shamus
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Persze a találkozó nem múlt el kisebb balhé nélkül: Ausar Thompson és Max Strus akaszkodott össze a negyedik negyedben, miután Thompson szabálytalankodott a Cavs játékosával

A Cleveland 31 pontos győzelme minden idők harmadik legnagyobb különbségű idegenbeli sikere volt egy hetedik meccsen az ESPN adatai szerint.

 Ráadásul ez volt a Cavs második egymást követő hetedik meccses győzelme ebben a rájátszásban, amit a csapat mentális erejének bizonyítéka lehet. Bár a Cavs vasárnap este megünnepelte, hogy végre túljutott a második körön, Mitchell hozzátette: sok idejük nincs az ünneplésre.

Körülbelül 12 óránk van levegőt venni. Aztán megyünk tovább 

– mondta el a dobóhátvéd. A Keleti főcsoportdöntő első mérkőzését szerda hajnalban rendezik a New York Knicks ellen, a Madison Square Gardenben.

SGA duplázott

A címvédő Oklahoma City Thunder játékosát, Shai Gilgeous-Alexandert (SGA) eközben egymás után másodszor választották meg az NBA legértékesebb játékosának (MVP) . Gilgeous-Alexander mindössze az ötödik aktív játékos, aki egymást követő szezonokban lett MVP, és az elmúlt negyven évben a hetedik, aki 28 éves kora előtt több MVP-címet is szerzett. A többiek: Nikola Jokics (Denver Nuggets), Jánisz Antetokúnmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Tim Duncan (San Antonio Spurs), Michael Jordan (Chicago Bulls) és LeBron James.

 A 27 éves Gilgeous-Alexander az NBA második legeredményesebb pontszerzője volt meccsenként 31,1 ponttal, miközben pályafutása legjobb, 55,3 százalékos mezőnymutatójával dobott. 

Emellett karriercsúcsot jelentő 6,6 gólpasszt átlagolt a 64-18-as mérleggel záró Thunderben, amely sorozatban másodszor érte el a liga legjobb alapszakasz-eredményét.

Shai Gilgeous-Alexander csapata az előző körben kiejtette a LeBron James vezette Lakerst
Shai Gilgeous-Alexander csapata az előző körben kiejtette a LeBron James vezette Lakerst (Fotó: Getty Images via AFP/Joshua Gateley)

Gilgeous-Alexander a Thunder edzőközpontjában tartott sajtótájékoztatón csapattársai gyűrűjében jelent meg – akárcsak tavaly, amikor először nyerte meg az MVP-díjat.

Mindannyian Burberry ballonkabátot viseltek, amelyeket a játékostól kaptak egy luxus ajándékcsomag részeként. Megjegyezte, hogy mindenkinek jól állt, kivéve Chet Holmgrent, akinek megígérte, hogy az ő 216 centis testalkatára külön szabott darabot készíttet.

Az idei MVP-döntősök között Jokics és Wembanyama szerepelt még. Gilgeous-Alexander száz első helyes szavazatból 83-at szerzett, Jokics lett a második, Wembanyama pedig a harmadik. Jokics sorozatban hatodik alkalommal végzett az első két hely egyikén az MVP-szavazáson – ezt korábban csak Larry Bird (1981–86) és Bill Russell (1958–63) érte el. A Los Angeles Lakers játékosa, Luka Doncic és a Detroit Pistons irányítója, Cade Cunningham zárt az első ötben. Mindketten épphogy lemaradtak a rájátszásdíjak jogosultsági határáról, de fellebbezés után kivételt kaptak. Cunningham, aki ötödik lett, két első helyes szavazatot is kapott, és ezzel 2021 óta ő az első amerikai játékos, aki első helyre szóló voksot szerzett.

A Thundernek nem lesz sok ideje ünnepelni, hiszen hétfő este már kezdődik a nagy várakozással övezett párharcuk az MVP-rivális Victor Wembanyama és a San Antonio Spurs ellen Oklahoma Cityben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.