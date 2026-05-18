Évtizedes NBA-átkot tört meg a Cleveland kosarasa Detroitban

Persze a találkozó nem múlt el kisebb balhé nélkül: Ausar Thompson és Max Strus akaszkodott össze a negyedik negyedben, miután Thompson szabálytalankodott a Cavs játékosával.

A Cleveland 31 pontos győzelme minden idők harmadik legnagyobb különbségű idegenbeli sikere volt egy hetedik meccsen az ESPN adatai szerint.

Ráadásul ez volt a Cavs második egymást követő hetedik meccses győzelme ebben a rájátszásban, amit a csapat mentális erejének bizonyítéka lehet. Bár a Cavs vasárnap este megünnepelte, hogy végre túljutott a második körön, Mitchell hozzátette: sok idejük nincs az ünneplésre.

Körülbelül 12 óránk van levegőt venni. Aztán megyünk tovább

– mondta el a dobóhátvéd. A Keleti főcsoportdöntő első mérkőzését szerda hajnalban rendezik a New York Knicks ellen, a Madison Square Gardenben.

SGA duplázott

A címvédő Oklahoma City Thunder játékosát, Shai Gilgeous-Alexandert (SGA) eközben egymás után másodszor választották meg az NBA legértékesebb játékosának (MVP) . Gilgeous-Alexander mindössze az ötödik aktív játékos, aki egymást követő szezonokban lett MVP, és az elmúlt negyven évben a hetedik, aki 28 éves kora előtt több MVP-címet is szerzett. A többiek: Nikola Jokics (Denver Nuggets), Jánisz Antetokúnmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), Tim Duncan (San Antonio Spurs), Michael Jordan (Chicago Bulls) és LeBron James.

A 27 éves Gilgeous-Alexander az NBA második legeredményesebb pontszerzője volt meccsenként 31,1 ponttal, miközben pályafutása legjobb, 55,3 százalékos mezőnymutatójával dobott.

Emellett karriercsúcsot jelentő 6,6 gólpasszt átlagolt a 64-18-as mérleggel záró Thunderben, amely sorozatban másodszor érte el a liga legjobb alapszakasz-eredményét.