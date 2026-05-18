Két amerikai vadászgép ütközött össze egy légi bemutatón + videó

A haditengerészet szóvivője közölte: a személyzet mindkét gépből időben katapultált, így sikerült elkerülni a tragédiát. A bázis vezetése megerősítette, hogy a baleset következtében sem a földön tartózkodók, sem a nézők nem sérültek meg.

Lángoló roncsok és pánik a bázison

A két repülőgép a becsapódás előtt a levegőben összeakadt, majd együtt zuhant a föld felé, mielőtt hatalmas robbanással becsapódtak. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy négy ejtőernyő nyílik ki az égen, miközben a gépek a föld felé zuhannak.

A légibázist a baleset után azonnal lezárták, a további bemutatókat pedig lemondták.

A szakértők szerint különösen ritka, hogy egy ilyen ütközés után a személyzetnek egyáltalán van esélye katapultálni. Egy repülésbiztonsági elemző úgy fogalmazott: a két gép a becsapódás után úgy tűnt, egy ideig „összeragadva” zuhant, ami elegendő időt adhatott a pilótáknak a katapultálásra. A jelenlegi információk alapján a baleset hátterében nem műszaki hiba, hanem emberi tényező állhat, mivel a formációban végrehajtott manőverezés rendkívül precíz koordinációt igényel.

BREAKING: Two US Navy fighter jets have just had a MID-AIR COLLISION during the air show at Mountain Home Air Force Base in Idaho



It appears all four crew members punched out of the aircraft, which then fell to the ground and exploded.



Pray for the crew. Their conditions are… pic.twitter.com/GtxiINwIk9 — Nick Sortor (@nicksortor) May 17, 2026

A légi bemutató után vizsgálat indult

A haditengerészet vizsgálatot indított az ügyben, hogy feltárják, pontosan hogyan történhetett az ütközés egy jól szervezett bemutató során. A hatóságok hangsúlyozták: a legfontosabb, hogy a személyzet minden tagja túlélte a balesetet, és senki nem sérült meg a földön sem.