légibemutatóvadászgépekkatapultütközés

Két amerikai vadászgép ütközött össze egy légi bemutatón + videó

Súlyos légi baleset történt vasárnap az amerikai Idaho államban, a Mountain Home légibázison megrendezett légi bemutató során, amikor két amerikai haditengerészeti EA-18G Growler harci repülőgép a levegőben összeütközött és lezuhant. A fedélzeten tartózkodó mind a négy pilóta sikeresen katapultált, a hatóságok szerint stabil állapotban vannak.

Szabó István
Forrás: AP2026. 05. 18. 9:53
Illusztráció Forrás: Yomiuri/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A haditengerészet szóvivője közölte: a személyzet mindkét gépből időben katapultált, így sikerült elkerülni a tragédiát. A bázis vezetése megerősítette, hogy a baleset következtében sem a földön tartózkodók, sem a nézők nem sérültek meg.

Lángoló roncsok és pánik a bázison

A két repülőgép a becsapódás előtt a levegőben összeakadt, majd együtt zuhant a föld felé, mielőtt hatalmas robbanással becsapódtak. A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, ahogy négy ejtőernyő nyílik ki az égen, miközben a gépek a föld felé zuhannak.

A légibázist a baleset után azonnal lezárták, a további bemutatókat pedig lemondták.

A szakértők szerint különösen ritka, hogy egy ilyen ütközés után a személyzetnek egyáltalán van esélye katapultálni. Egy repülésbiztonsági elemző úgy fogalmazott: a két gép a becsapódás után úgy tűnt, egy ideig „összeragadva” zuhant, ami elegendő időt adhatott a pilótáknak a katapultálásra. A jelenlegi információk alapján a baleset hátterében nem műszaki hiba, hanem emberi tényező állhat, mivel a formációban végrehajtott manőverezés rendkívül precíz koordinációt igényel.

A légi bemutató után vizsgálat indult

A haditengerészet vizsgálatot indított az ügyben, hogy feltárják, pontosan hogyan történhetett az ütközés egy jól szervezett bemutató során. A hatóságok hangsúlyozták: a legfontosabb, hogy a személyzet minden tagja túlélte a balesetet, és senki nem sérült meg a földön sem.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Yomiuri/AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelektőke struktúrák

A (jog)állam én vagyok!

Bogár László avatarja

Azért kell a rendiséget lerombolni, hogy a „rend”, és e rendet még védeni képes szakrális struktúrák ellenőrző szerepükkel élve nehogy megakadályozzák e Nagy Átalakulás profitszivattyúinak a működtetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu