F–16-os csapódott a földbe Lengyelországban + videó

A Tiger bemutató csapat egyik F–16-os repülőgépe zuhanórepüléssel átrepült a kifutópálya felett, de nem tudott visszaállni, hanem a földnek csapódott, és azonnal kigyulladt. A tűzoltók a helyszínen dolgoznak – írja a wPolityce lengyel hírportál.

A lengyel légierő F–16-os vadászgépe gyakorlatozás közben csapódott a fölbe. Azonnal kigyulladt

Forrás: képernyőfelvétel

– Megerősítem, hogy egy F–16-os repülőgép zuhant le a radomi légi bemutatóra való kiképzés során, a pilóta nem élte túl a katasztrófát – jelentette Tomasz Siemoniak, a különleges szolgálatok koordinátora a TVN 24-en.

Tragikus este volt a lengyel légierő számára

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy ez az első F–16-os repülőgép-szerencsétlenség Lengyelországban. – Várjunk, lesznek bizottságok; kivizsgálják az okokat – jegyezte meg Siemoniak.

Adam Szłapka kormányszóvivő is kommentálta a katasztrófáról szóló híreket, és elmondta, hogy Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel a helyzetről.

Nagy veszteség ez az egész lengyel hadsereg számára

– fogalmazott. A nemzetvédelmi miniszter a helyszínről közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta,

Egy lengyel hadsereg pilótája vesztette életét egy F–16-os repülőgép balesetében – egy tiszt, aki mindig odaadással és nagy bátorsággal szolgálta hazáját. Tisztelgéssel adózom emlékének. Legmélyebb részvétemet fejezem ki családjának és szeretteinek. Nagy veszteség ez a légierő és az egész lengyel hadsereg számára.

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.



Składam hołd Jego pamięci.

Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.



To wielka strata dla Sił Powietrznych i… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025

Borítókép: F–16-os vadászgép (Fotó: AFP)