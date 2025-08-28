F-16Lengyelországtragédia

F–16-os csapódott a földbe Lengyelországban + videó

Tragikus baleset történt a radomi repülőtéren Lengyelországban, amelynek következtében egy F–16-os vadászgép lezuhant a 2025-ös légi bemutatóra való kiképzés során. Az F–16-os pilótájának nem volt ideje katapultálni. Halálát Tomasz Siemoniak, a különleges szolgálatokért felelős miniszter megerősítette. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter érkezett a baleset helyszínére.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 21:27
Illusztráció Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tiger bemutató csapat egyik F–16-os repülőgépe zuhanórepüléssel átrepült a kifutópálya felett, de nem tudott visszaállni, hanem a földnek csapódott, és azonnal kigyulladt. A tűzoltók a helyszínen dolgoznak – írja a wPolityce lengyel hírportál.

A lengyel légierő F-16-os vadászgépe gyakorlatozás közben csapódott a fölbe. Azonnal kigyulladt
A lengyel légierő F–16-os vadászgépe gyakorlatozás közben csapódott a fölbe. Azonnal kigyulladt
Forrás: képernyőfelvétel

– Megerősítem, hogy egy F–16-os repülőgép zuhant le a radomi légi bemutatóra való kiképzés során, a pilóta nem élte túl a katasztrófát – jelentette Tomasz Siemoniak, a különleges szolgálatok koordinátora a TVN 24-en.

Tragikus este volt a lengyel légierő számára

–  fogalmazott. 

Hozzátette, hogy ez az első F–16-os repülőgép-szerencsétlenség Lengyelországban. – Várjunk, lesznek bizottságok; kivizsgálják az okokat – jegyezte meg Siemoniak.

Adam Szłapka kormányszóvivő is kommentálta a katasztrófáról szóló híreket, és elmondta, hogy Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter beszélt Donald Tusk miniszterelnökkel a helyzetről.

Nagy veszteség ez az egész lengyel hadsereg számára

– fogalmazott. A nemzetvédelmi miniszter a helyszínről közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben azt írta, 

Egy lengyel hadsereg pilótája vesztette életét egy F–16-os repülőgép balesetében – egy tiszt, aki mindig odaadással és nagy bátorsággal szolgálta hazáját. Tisztelgéssel adózom emlékének. Legmélyebb részvétemet fejezem ki családjának és szeretteinek. Nagy veszteség ez a légierő és az egész lengyel hadsereg számára.

Borítókép: F–16-os vadászgép (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Sok idióta barom jelent már meg a hazai politikában…

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg az alábbi összeállítást és terjesszék mindenhol!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.