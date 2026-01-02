Őrült fordulatok után tört meg éjjel a legjobb magyar teniszezőnő átka

A világranglista 74. helyezettjeként a kemény pályás brisbane-i WTA 500-as tenisztorna selejtezőjében kezdte meg a 2026-os idényt Bondár Anna. Az Australian Openre készülő magyar játékos Anhelina Kalinyina (127.) ellen lépett pályára – a decemberben Limoges-ban tornagyőztes ukrán rivális korábban 25. is volt a rangsorban, és a pénteki összecsapást megelőzően kétszer is jobbnak bizonyult a legjobb magyar teniszezőnél.

Anhelina Kalinyina ellen a brisbane-i tenisztornán tört meg az átok. Fotó: Getty Images via AFP/Rich Storry

Ezúttal is Kalinyina kezdett jobban, hiszen az első szettben már 4:0-ra is vezetett Bondár ellen, onnan azonban sorozatban hat gémet megnyerve megfordította a játszmát a magyar játékos. A második felvonásban 3:3-ig fej fej mellett haladtak a felek, majd az ukrán brékelőnybe került, Bondár Anna viszont ismét visszajött. Már 5:4-nél is volt egy mérkőzéslabdája fogadóként a szeghalmi születésű sportolónak, és noha végül rövidítésre került sor, abban már könnyedén (7-3-ra) tudta lezárni az összességében 117 perces összecsapást.

A selejtezőben negyedik kiemelt Bondár a brisbane-i főtábláért az amerikai Katie Volynets (93.) ellen lép pályára szombaton, tőle kikapott korábbi egyetlen találkozásukkor. A vasárnap rajtoló, 48 fős főtáblán a világelső és címvédő Arina Szabalenka szerepel első kiemeltként.