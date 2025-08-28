Korábbi világklasszis döntött az utolsó magyar sorsáról New Yorkban

A női egyes második fordulójában Bondár Anna ellenfele a korábbi világranglista-3., jelenleg 64. Maria Szakkari volt. Az első szett még csak-csak szoros volt (6:3), a másodikban aztán összeroppant a magyar teniszező (6:1). Így Bondár kiesett, ezzel pedig egyesben már senki sem képviseli Magyarországot a US Openen.

Maria Szakkari ma már nem verhetetlen ellenfél, mégis túl nagy falat volt Bondár Annának a US Open második fordulójában Fotó: MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bondár bravúrja Szvitolina ellen azért szép emlék

Bondár Anna az első fordulóban szerzett skalpjára azért büszke lehet: két sima játszmában legyőzte a világklasszis Elina Szvitolinát. Kár, hogy ez a lendület nem repítette tovább, Maria Szakari ma már nem számít verhetetlen játékosnak.

Marozsán, Piros és Fucsovics is már az első fordulóban kiesett

Gálfi Dalmától már az szép eredmény, hogy feljutott a főtáblára, ahol egyből kikapott, a férfiaktól azonban többet vártunk, csalódás, hogy egyikük sem jutott túl a nyitófordulón.

Marozsán Fábián a selejtezőből érkező francia Ugo Blanchet ellen maradt alul: az eredmény 6:4, 3:6, 7:6 (7), 6:2 volt a francia javára 24.huOrigo.

Piros Zsombor a főtáblán az amerikai Zachary Svajda ellen játszotta élete első Grand Slam-főtáblás találkozóját, ahol három játszmában alulmaradt

Fucsovics Márton három játszmában kapott ki a kanadai Denis Shapovalovtól: 6:4, 6:4, 6:0 lett a végeredmény. A harmadik szett során sérülés miatt ápolásra szorult, visszatért ugyan a pályára, de már nem tudta megfordítani a mérkőzést.

Párosban Babos Tímeára még lehet számítani

Párosban három magyar versenyző szerepel: Babos Tímea, Stollár Fanny és Marozsán Fábián. A rutinja alapján talán Babostól lehet a legtöbbet remélni, aki a brazil Luisa Stefanival nevezett, igaz, a 11. kiemelt duónak kemény ellenfele lesz rögtön az első fordulóban: Barbora Krejcíková és a botrányba keveredett Jelena Ostapenko.