Orbán BalázsUrsula von der LeyenMagyar Péter

Orbán Balázs: A magyar emberek nem akarnak háborúba menni

Az Euronews által indított, hadbavonulási hajlandóságot firtató szavazás kapcsán Orbán Balázs arra figyelmeztetett: Európa vezetői egyre nyíltabban készítik fel a kontinenst egy orosz–európai háborúra, miközben Brüsszel hazai szövetségesei is támogatnák a konfliktus eszkalációját.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 22:42
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Készen állsz háborúba menni?” – teszi fel a kérdést az Euronews, amelyet a miniszterelnök politikai igazgatója is kiszúrt és megosztott közösségi oldalán. Orbán Balázs szerint egészen elképesztő, de a nemzetközi hírszolgáltató valóban szavazást indított az év utolsó napjaiban, amelyben az európai emberek hadbavonulási hajlandóságát méri fel.

Orbán Balázs szerint mára egyértelmű, hogy Brüsszel háborúba menne, ahogy az is, hogy ezt a Tisza Párt támogatná
Orbán Balázs szerint mára egyértelmű, hogy Brüsszel háborúba menne, ahogy az is, hogy ezt a Tisza Párt támogatná 
(Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Az európai vezetők egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy egy európai–orosz háború megvívására készítik fel a kontinens országait. Az Euronews maga is felidézi Mark Rutte NATO-főtitkár szavait, miszerint Európának egy olyan léptékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a nagyszüleink és dédszüleink éltek át – írja bejegyzésében Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója idézte a hírportál kérdését is, miszerint „az, hogy miként készül fel az EU és a NATO a háborúra, csak a történet egyik oldala. A másik az, hogy ti, Európa-szerte élő emberek, miként viszonyultok mindehhez. Készen álltok háborúba menni?”

Ha nem vigyázunk, és egy brüsszelbarát kormány kerülne Magyarország élére, hamarosan nekünk is feltennék ugyanezt a kérdést. Egy valami biztos: a magyar emberek nem akarnak háborúba menni, ezért most minden eddiginél nagyobb békepárti összefogásra van szükség ahhoz, hogy Magyarországot kívül lehessen tartani a háborús folyamatokból

– emelte ki a politikus. 

Orbán Balázs egyúttal nyomatékosította:

Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a magyar emberek biztosak lehetnek benne, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel azon fogunk dolgozni, hogy semlegesíteni lehessen a Brüsszelből és hazai szövetségeseiktől érkező háborús nyomást.

Orbán Balázs riasztó hírekről számolt be

Riasztó figyelmeztetést kapott Magyarország: egy vezető nyugati hírügynökség reális forgatókönyvként számol egy európai háború kitörésével, és természetesnek veszi, hogy egy Magyar Péter vezette kormány aktív részese lenne ennek a konfliktusnak – írta korábban a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésében. 

Orbán Balázs elárulta, hogy a Reuters 2026-ra vonatkozó forgatókönyve leírja, miként törhet ki a harmadik világháború Európában. Ha ez nem lenne önmagában is döbbenetes, az elemzés egy ponton azt is egyértelművé teszi: ha Magyar Péter kerülne hatalomra, belevinné Magyarországot ebbe a háborúba.

A Reuters azt mutatja meg egy „mi lenne, ha” jellegű forgatókönyv keretében, hogy milyen politikai és katonai logika mentén válhat egy regionális incidensből is globális konfliktus. Eszerint a folyamat egy lengyel–orosz katonai incidenssel indulhat, amely villámgyorsan alakulna át egy Európa és Oroszország közötti konfliktussá. 

Ebben a keretben jelenik meg Magyarország: a Reuters szerint, ha Orbán Viktor elveszítené a soron következő választást, egy Brüsszelhez igazodó, Magyar Péter vezette kormány kerülne hatalomra. Ez a vezetés nem fékezője, hanem végrehajtója lenne az európai háborús stratégiának, vagyis Magyarország politikailag is az eszkaláció oldalára állna a „szolidaritás” és a „közös európai érdek” mentén.

– emelte ki Orbán Balázs.

A Reuters elemzése is rámutat arra, hogy egyre egyértelműbb: Európa vezetői valóban terveznek egy európai–orosz konfliktussal az elkövetkezendő években, hazai szövetségeseik pedig ennek a stratégiának a végrehajtói. 

Ezért nem mindegy, hogy Magyarország milyen irányba tart, amikor Európa háborúra készül. Vajon leszünk-e annyira magabírók, hogy kimaradjunk egy európai háborúból? Lesz-e erőnk megfékezni az európai háborús nyomást? Vagy Brüsszel-barát kormánya lesz Magyarországnak, és a mi sorsunk is a háború lesz? Ez az előttünk álló időszak igazi tétje

– zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Az észt hírszerzés szerint világos, mire készül Putyin

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu