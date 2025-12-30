Orbán Balázs: A magyar emberek nem akarnak háborúba menni

„Készen állsz háborúba menni?” – teszi fel a kérdést az Euronews, amelyet a miniszterelnök politikai igazgatója is kiszúrt és megosztott közösségi oldalán. Orbán Balázs szerint egészen elképesztő, de a nemzetközi hírszolgáltató valóban szavazást indított az év utolsó napjaiban, amelyben az európai emberek hadbavonulási hajlandóságát méri fel.

Orbán Balázs szerint mára egyértelmű, hogy Brüsszel háborúba menne, ahogy az is, hogy ezt a Tisza Párt támogatná

(Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Az európai vezetők egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy egy európai–orosz háború megvívására készítik fel a kontinens országait. Az Euronews maga is felidézi Mark Rutte NATO-főtitkár szavait, miszerint Európának egy olyan léptékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a nagyszüleink és dédszüleink éltek át – írja bejegyzésében Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója idézte a hírportál kérdését is, miszerint „az, hogy miként készül fel az EU és a NATO a háborúra, csak a történet egyik oldala. A másik az, hogy ti, Európa-szerte élő emberek, miként viszonyultok mindehhez. Készen álltok háborúba menni?”