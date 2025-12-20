A háborús veszély neve Brüsszel, magyarul: Tisza + videó

Orbán ViktorbékeDPK

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán tette közzé a gyors értékelését a digitális polgári körök (DPK) szegedi háborúellenes gyűléséről.

2025. 12. 20. 17:20
Fotó: Havran Zoltán
A háborús veszély neve Brüsszel, magyarul: Tisza – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán tette közzé a gyors értékelését a digitális polgári körök (DPK) szegedi háborúellenes gyűléséről

Szeged, 2025. december 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (a színpadon, j) beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Szegeden 2025. december 20-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A háborúellenes gyűlés. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A főigazgató rámutatott, hogy Európa előtt ma két út áll: a brüsszeli háborús koalíció és a magyar békelogika útja. 

A jövő év stratégiai kérdése az, hogy ha Európa valóban hadba lépne, Magyarország hogyan maradhat ki ebből. A válasz pedig egy mondat, amely Orbánnal kezdődik és Viktorral végződik

– tette hozzá.

A brüsszeli háborús koalíció útja az, amely a konfliktus elnyújtására, a szankciókra és az eladósodásra épít, és újabb százmilliárdokkal tartja fenn a háborút, miközben gyengül az európai gazdaság, elszállnak az energiaárak és nő a migrációs nyomás – ismertette Szánthó Miklós. Majd rámutatott: ezt a vonalat képviseli a Tisza is, amely a Weber–Von der Leyen–Merz vezette Európai Néppárt politikai irányához igazodik a brüsszeli projekt részeként, a német vezetésű Brüsszel pedig minden erejével a háború felé navigálja az uniót.

A másik út a magyar békelogika útja

– hangsúlyozta a főigazgató. Majd részletezte: ez annak a stratégiája, hogyan maradhat ki Magyarország a háborúból még akkor is, ha Európa belesodródik. Nem pénzzel, nem fegyverrel, nem katonákkal, hanem szuverén döntésekkel, stabil energiaellátással és társadalmi biztonsággal.

Ezt az utat képviseli a magyar jobboldal. Szegeden a miniszterelnök beszédéből világossá vált: ha nem a békepárti erő van döntéshozói pozícióban, nincs fék a háborús nyomáson. Ha nincs a jobboldal, akkor háború, migráció és megszorítások jönnek. A következő időszak ezért arról fog szólni, hogy Magyarország a béke útján marad-e, vagy sodródik egy olyan irányba, amelynek árát végül egytől egyig a magyar emberek fizetik meg

– magyarázta Szánthó Miklós.

Tehát ha az a kérdés, ki képes kívül tartani Magyarországot a háborús veszélyzónán, akkor a válasz: Orbán Viktor és a békepárti magyar jobboldal

– jelentette ki az elemző.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Havran Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

