Tarr Zoltánt szerette volna kérdezni a Hír TV riportere, de Magyar Péter kidobóembereit küldték rá + videó

Annyira rövid pórázon tartja Magyar Péter Tarr Zoltánt, hogy biztonsági őrökkel szakíttatta meg a baloldali párt alelnökével készülő interjút. A Tisza Párt alelnöke a párt szegedi rendezvényén válaszolt volna a Hír TV riporterének, de nem tudta befejezni mondandóját, ugyanis Magyar Péter kidobóemberei a riportert és az operatőrt ellökdösték a helyszínről – derült ki a Hír TV riportjából.

Fotó: Markovics Gábor

A riporter később elmondta, hogy a terület, amelyen az interjút készítették a baloldali párt alelnökével, nyitva volt és be lehetett oda menni.

A rendezvénnyel kapcsolatban pedig rámutatott, hogy tavaly ugyanezen a téren rendezett karácsonyi vásáron többen voltak, mivel most „eléggé szellősen” vannak az emberek a téren, nincsenek sokan Magyar Péter rendezvényén.

A riporter azt is jelezte, hogy próbált interjúkat készíteni a Tisza Párt politikusaival azzal kapcsolatban, hogy mit szólnak ahhoz, hogy Brüsszel nem használja fel a befagyasztott orosz vagyont, illetve azzal kapcsolatban, hogy sok tagállam hitelt nyújt az ukránoknak.

A baloldali párt politikusai azonban nem adtak érdemi választ.

A riporter lökdösésének azonban nem volt vége a kidobóknál, az élő bejelentkezés közben az egyik Tisza-szimpatizáns is meglökte a riportert.

Ahogy látható, a szeretet ünnepe közeledik a Tisza Pártnál is

– reagált az újabb lökésre.