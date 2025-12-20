Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

Ennyire nézi hülyének saját aktivistáit a Tisza Párt

Annyira tart az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban a valóság nyilvánosságra kerülésétől a Tisza Párt, hogy központi iránymutatást készítenek arra vonatkozóan, miként válaszolhatnak a hatóság kérdéseire az aktivisták.

Munkatársunktól
2025. 12. 20. 15:36
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI Hegedüs Róbert
Újabb bizonyíték került lapunkhoz, amely azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt, Magyar Péter szavaival élve, „agyhalottnak” tartja az aktivistáit. Egy, a Magyar Nemzet birtokába jutott levél szerint ugyanis a Tisza Párt központi iránymutatást ad az adatszivárgás botrány miatt feljelentést tevő tagjaiknak arról, miként kell válaszolniuk a hatóságok kérdéseire. 

Forrás: Magyar Nemzet

A levélben az egyik Tisza-sziget koordinátora azt írja, 

kérjük, hogy aki megtette az adatlopással kapcsolatban a feljelentést, és a napokban hozzá is megérkezett akár a rendőrségtől, akár a NAIH-tól, vagy mindkettőtől a kérés az ügyben, melyben egyéni nyilatkozatot kérnek az esetleges »károk« kapcsán, hogy senki ne válaszoljon addig, amíg nem adunk egy központi iránymutatást (készül) (…).

A levelet továbbító személy külön megjegyzi, hogy amennyiben a feljelentést tevő személyek a Tisza Párt központi iránymutatása nélkül válaszolnak a hatóságok kérdéseire, akkor azt kockáztatják, hogy a Tisza Pártot teszik felelőssé a 200 ezer adat nyilvánosságra kerüléséért. A koordinátor a központi válaszadással kapcsolatban kifejtette, 

olyan furfangosak a kérdések, hogy ha nem figyelünk, akkor a Tiszára szeretnék ráhúzni a lopást, mi pedig nem ezért tettünk feljelentést!

Mint ismert, az adatszivárgási botránnyal kapcsolatban Magyar Péterék már annyi magyarázattal álltak elő, hogy összefoglalni is alig lehet. Kezdték a teljes tagadással, majd azzal folytatták, hogy a kikerült lista nem az övék. Ezután elismerték, hogy nagyjából ezer szimpatizánsuk adata mégis kiszivárgott a Tisza Világ telefonos alkalmazásból, de csak azért, mert beépült a Tiszába a magyar kormány egyik titkosszolgálati embere. Nem sokkal később már ötvenezer, legfeljebb kétszázezer felhasználó adatainak kikerülését vallották be hivatalosan, a sajtónak szánt magyarázat ekkor külföldi támadás – előbb orosz, utóbb nemzetközi – volt. Közben sorra kerültek nyilvánosságra súlyos részleteket arról, hogy személyesen Magyar siettette a még nem kész telefonos alkalmazás élesítését, amin ukránok is dolgozhattak. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

