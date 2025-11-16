Tisza VilágUkrajnaTisza PártMagyar Péter

Így vezetett Magyar Péterék útja a tagadástól a lebuktatott kémen és az orosz hekkereken át a teljes összeomlásig

Egy hónapja robbant ki a Tisza adatszivárgási botránya, de Magyar Péterék már annyi magyarázattal álltak elő, hogy összefoglalni is alig lehet. Kezdték a teljes tagadással, majd azzal folytatták, hogy a kikerült lista nem az övék. Ezután elismerték, hogy nagyjából ezer szimpatizánsuk adata mégis kiszivárgott a Tisza Világ telefonos alkalmazásból, de csak azért, mert beépült a Tiszába a magyar kormány egyik titkosszolgálati embere. Nem sokkal később már ötvenezer, legfeljebb kétszázezer felhasználó adatainak kikerülését vallották be hivatalosan, a sajtónak szánt magyarázat ekkor külföldi támadás – előbb orosz, utóbb nemzetközi – volt. Közben sorra kerültek nyilvánosságra súlyos részleteket arról, hogy személyesen Magyar siettette a még nem kész telefonos alkalmazás élesítését, amin ukránok is dolgozhattak. S egyre nyilvánvalóbb, hogy a kiszivárgott adatbázisba nem csak az applikációba regisztrálók információit vezették fel.

Fotó: Máté Krisztián
Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb adatszivárgási botránya robbant ki a Tisza Pártnál az utóbbi időben. Az események ráadásul nem csupán adatvédelmi kérdéseket vetnek fel – és ezzel azt, hogy rá lehet-e bízni az országot egy olyan politikai mozgalomra, amely szimpatizánsai adataira sem tud vigyázni –, felmerültek nemzetbiztonsági kockázatok is. Ehhez képest Magyar Péterék szinte naponta mást mondanak arról, mi is történt. Cikkünkben sorra vesszük a történéseket és a Tisza aktuális magyarázatát, amelyeket jórészt napok alatt cáfoltak meg a tények vagy maguk a tiszások.

Magyar Péterék pedig váltig hangoztatták: biztonságos a Tisza Világ applikáció  Fotó: Máté Krisztián

Masszív probléma

Kezdjük az elején! Magyar Péter pártja szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, a jövő évi választások előtti mozgósításban. 

Az alkalmazás kifejlesztését Radnai Márk alelnök koordinálta, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy azon Amerikában dolgoznak. A fejlesztők kiléte hamar a legfontosabb kérdéssé vált, amikor kiderült: az alkalmazás nem biztonságos.

1. Semmilyen adatszivárgás nem történt

Már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. Erről október 6-án az Index számolt be, kirobbantva egy olyan, hónapok óta tartó botrányt, amelyben a Tisza Párt szavahihetősége és komolyanvehetősége súlyos csorbát szenvedett.

A Tisza ugyanis néhány órával a cikk megjelenése után, vagyis október 6-án azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik. 

Ugyanekkor közölték azt is, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció.”

Ezekről az állításokról mára kiderült, hogy lényegében egyik sem igaz. Ukránok az applikáció működtetésében is részt vehettek, az alkalmazásba pedig azelőtt is töltöttek fel sok ezer személyes adatot, hogy élesítették volna.

2. A lista nem az övék, titkosszolgálati kém szivárogtatott

A Tiszánál hamar rájöttek arra, hogy a teljes tagadás nem elég, ugyanis majdnem húszezer tiszás adata volt kint a világhálón. Az információk valósak voltak, amit nem mások igazoltak, mint azok, akik szerepeltek a kiszivárgott adatbázisban. Október 9-re Magyarék kitaláltak egy kémmesét. A botrány kirobbanása után három nappal Radnai Márk alelnök egy belső levélben azt írta, hogy „a folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”. Azt is hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből. Emellett közölte, hogy a lista nem az övék, és feljelentést fognak tenni.

Ez a magyarázat kicsit tovább élt, mint az előző, de nem sokkal: október 11-én lapunk írta meg, hogy vannak olyan tiszások az adatbázisban, akik szeptember 12., vagyis az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világ alkalmazásba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni a kém, az információk mégis kikerültek.

A második megbukott magyarázatnak látványos következményei voltak. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanis az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a párt telefonos alkalmazásának aktív használatával. 

Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció az a magyarázat, amivel a Tisza a kormányra, a Fideszre próbálja kenni az adatszivárgást és ezzel nyilvánvalóan a saját felelősségét.

3. Kormányt segítő hekkerek, akiket az oroszok béreltek fel

Október 31-én, pénteken újabb fejezet kezdődött az adatszivárgási botrányban, kikerült ugyanis a világhálóra egy gigantikus adattömeg. Kezdetben csak sejteni lehetett, de nem volt megerősítés arról, hogy a kétszázezer nevet és más adatot tartalmazó hatalmas lista a Tisza Világból szivárgott ki. November 2-án, vasárnap este megszólalt Magyar Péter. Akkor azt állította, hogy a Tisza Világ applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Mindezt pedig szerinte azért teszik, hogy „hatalomban tartsák” Orbán Viktort.

Egy nappal később, hétfőn Magyar Péter újra megszólalt, akkor „ártó szándékú támadást” emlegetett, s azt, hogy rendszereiket hónapok óta támadják „nemzetközi hálózatok”. Oroszokról már nem tett említést.

A kép azonban Magyar facebookos zavarórepülése ellenére gyorsan tisztult. Egyrészt napvilágot láttak a Tisza Párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a közlései. 

Ezek szerint október 5-én szivárgott ki a Tisza Világból az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata. Másrészt kikerült egy hangfelvétel, amin a párt egyik koordinátora, a Tisza Világ tesztelésében részt vállaló Gyuk Zsolt beszélt. 

Az informatikus lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy bőven lehetett volna még javítani a Tisza applikációját működtető szoftveren, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását.

4. 1500 kontra 200 000

A hatóságokkal kapcsolatban sem sikerült mindig ugyanazt mondania a Tiszának. Lapunknak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke, Péterfalvi Attila elmondta, hogy a Tisza Párt sok mindent nem jelzett egyértelműen. 

Megtudtuk, hogy október elején a párt mindössze annyit ismert el, hogy 1500 körüli felhasználó adatai szivárogtak ki a mobilapplikációjukból. Későbbi kiegészítésük viszont már 50–200 ezer közötti létszámról szólt.

Az sem világos, hogy a Tisza tett-e jogi lépéseket. Radnai Márk október 9-i levelében nyomatékkal szerepelt a feljelentés, de arról semmit nem tudni, hogy erre valóban sor került-e. A rendőrség ettől függetlenül nyomoz az ügyben.

A belső ember mindent borít

És ha mindez nem lenne elég, egyre nyilvánvalóbb, hogy a Tisza több forrásból származó adatokat terelt egy adatbázisba – amit aztán nem tudott megvédeni és kiszivárgott. – Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába? – tette fel a kérdést Farkas Dezső a közösségi oldalán.

A párt korábbi operatív igazgatója meg is válaszolta saját felvetését. Szerinte Magyar Péterék feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, hogy minél nagyobb számot mutathassanak a külvilágnak. Így került oda mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal, akár a webshopban vásárolt, akár a hírlevélre regisztrált, akár valamilyen kérdőívet töltött ki.

Farkas véleménye egybeesik azzal az elemzéssel, amelyet a napokban ismertettünk, ami szintén arra jutott, hogy olyanok adatai is benne lehetnek a világhálóra felkerült kétszázezres táblázatban, akik nem is töltötték le a Tisza Világ telefonos alkalmazást.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

