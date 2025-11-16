Így vezetett Magyar Péterék útja a tagadástól a lebuktatott kémen és az orosz hekkereken át a teljes összeomlásig

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb adatszivárgási botránya robbant ki a Tisza Pártnál az utóbbi időben. Az események ráadásul nem csupán adatvédelmi kérdéseket vetnek fel – és ezzel azt, hogy rá lehet-e bízni az országot egy olyan politikai mozgalomra, amely szimpatizánsai adataira sem tud vigyázni –, felmerültek nemzetbiztonsági kockázatok is. Ehhez képest Magyar Péterék szinte naponta mást mondanak arról, mi is történt. Cikkünkben sorra vesszük a történéseket és a Tisza aktuális magyarázatát, amelyeket jórészt napok alatt cáfoltak meg a tények vagy maguk a tiszások.

Magyar Péterék pedig váltig hangoztatták: biztonságos a Tisza Világ applikáció Fotó: Máté Krisztián

Masszív probléma

Kezdjük az elején! Magyar Péter pártja szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, a jövő évi választások előtti mozgósításban.

Az alkalmazás kifejlesztését Radnai Márk alelnök koordinálta, ő volt az, aki a Tisza Világ nyilvános bemutatásán arra utalt, hogy azon Amerikában dolgoznak. A fejlesztők kiléte hamar a legfontosabb kérdéssé vált, amikor kiderült: az alkalmazás nem biztonságos.

1. Semmilyen adatszivárgás nem történt

Már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza Párt közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. Erről október 6-án az Index számolt be, kirobbantva egy olyan, hónapok óta tartó botrányt, amelyben a Tisza Párt szavahihetősége és komolyanvehetősége súlyos csorbát szenvedett.

A Tisza ugyanis néhány órával a cikk megjelenése után, vagyis október 6-án azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik.

Ugyanekkor közölték azt is, hogy az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció.”

Ezekről az állításokról mára kiderült, hogy lényegében egyik sem igaz. Ukránok az applikáció működtetésében is részt vehettek, az alkalmazásba pedig azelőtt is töltöttek fel sok ezer személyes adatot, hogy élesítették volna.